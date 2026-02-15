Vedeta a fost prezentă la premiera filmului În pielea mea, acolo unde Vlad Gherman și actuala lui soție, Oana, joacă rolurile principale. Cristina trăiește de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Mureșan, un apreciat medic stomatolog, însă a venit singură la eveniment.

Cristina Ciobănașu prezintă în continuare emisiunea alături de Vlad Gherman și de Ruxandra Luca, astfel că fostul ei iubit și actual coleg, Vlad, nu s-a putut abține și le-a dezvăluit detalii din filmul în care joacă. Întrebată ce colegi au scăpat informații despre filmări, actrița și-a dat fostul iubit de gol.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie.

Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat.”, a spus amuzată Cristina, pentru Cancan.

La începutul acestui an, Cristina Ciobănașu, în vârstă de 29 de ani, a transmis un mesaj dur pe conturile de socializare, pentru cei care au întrebat-o de nenumărare ori când va avea un copil. Actrița spune că această întrebare nu se pune niciodată unei femei.

„Of, of, of…pe asta cu nunta o înțeleg, pentru că am vorbit în mod public despre asta. Dar pe asta cu copilul…frumoșii mei, întrebarea asta nu se adresează. Nu contează că sunt persoană publică, nu contează că sunt prietena ta cea mai bună sau că suntem parte din familie.

O astfel de întrebare nu se adresează, mai ales unei femei. Nu știi niciodată prin ce a trecut acea femeie. Nu zic că este cazul meu, dar pot găsi în mintea mea, într-o fracțiune de secundă, 15 exemple prin care poți răni o femeie, adresând întrebarea asta. Referitor la când o să fac nunta, veți afla, căci voi posta sigur”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pe rețelele sale de socializare.

