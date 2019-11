Ce nebunii au făcut vedetele din dragoste! Ilinca Vandici a rămas însărcinată rapid, Lora a vrut să fugă de acasă, iar Raluca Bădulescu a făcut gesturi extreme la volan

De Andreea Romaniuc Archip,

Cântăreața Lora a fost pe punctul de a fugi de acasă în copilărie, pentru a-l revedea pe băiatul pe care îl plăcea. Artista nu și-a dus planul la îndeplinire, întrucât mama ei a fost extrem de vigilentă. „Mă duc cu gândul la prima iubire. Am vrut să fug de acasă, să mă urc în tren și să mă duc la bunicii mei din partea mamei, pentru că știam că el e acolo în vacanță, la bunicii lui. M-a prins mama. Locuiam în Galați și trebuia să ajung în Berești, județul Galați, dar făceai șase ore cu trenul personal, pe vremea aceea. Aveam 14 ani, eram foarte îndrăgostită. Mama a stat foarte frumos de vorbă cu mine. Cred că acum nebunia cea mai mare este să ai curaj să te îndrăgostești, să-ți lași inima deschisă”, ne-a spus Lora.

Lora

Andreea Antonescu își mituia fratele

Andreea Antonescu a apelat la o metodă care îi provoca serioase pagube în buget. Mai exact, plătea tăcerea fratelui său, pentru a se asigura că e discret. Din păcate, și-a dat seama că respectivele cheltuieli au fost în zadar. „Eram destul de micuță, dar aia nu se poate numi dragoste și în nici un caz minciună. Știu că îl plăteam pe fratele meu să nu mă pârască tatălui atunci când aveam un admirator, pe care și eu, la rândul meu, îl admiram puțin. Dar ghici ce! Eu îi dădeam fratelui meu, pentru a nu duce vorba mai departe, o sumă de bani, după care venea tata și plusa cu o sumă și mai mare de bani. Într-un final, ghici cine pierdea?! Eu!”, ne-a povestit artista.

Dana Săvuică a chiulit de la ore pentru o întâlnire

Fostul model își aduce aminte că era o studentă silitoare, care la finalul primului an de facultate s-a lăsat coruptă de colegi. Inițiativa lor a fost de bun aur pentru ea, dar pe plan personal. „Eram foarte cuminte, nu prea am chiulit de la școală și dintr-o curiozitate, m-am lăsat convinsă de colegii mei să chiulesc de la ultima oră la facultate în anul întâi, ceea ce, pe timpul meu, nu se întâmpla. Și ne-am dus la hotelul de vizavi și am intrat pentru prima oară într-un bar, ca să mă întâlnesc cu un băiat”, și-a amintit Dana Săvuică.

Amna a făcut nuntă pe repede-înainte

Deși în prezent este divorțată și are un copil, artista Amna a rămas cu amintiri frumoase legate de fostul ei soț. „Ce poți să faci mai nebunesc de atât? M-am căsătorit foarte repede. După 4 ani de relație, în Egipt m-a cerut de soție și la o lună și jumătate am făcut și nunta. A fost ceva nebunesc, pe repede-înainte”, ne-a mărturisit cântăreața.

Ilinca Vandici a rămas însărcinată rapid

Prezentatoarea TV ne-a povestit despre cel mai frumos sentiment pe care îl trăiește, acela de a fi mamă. „Am rămas însărcinată, cu toate că ne cunoșteam doar de 4-5 luni. Asta e, din punctul meu de vedere, cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din dragoste. Cu mari emoții și cu mare panică i-am dat vestea, pentru că ne cunoșteam de foarte puțină vreme. Andrei îmi spunea că își dorește foarte mult un copil și familie, însă, știi cum e, nu ai niciodată siguranță sută la sută și cumva temătoare, așa, i-am dat vestea. Reacția lui a fost însă fabuloasă și m-a liniștit ulterior, dându-mi seama că da, este exact ce își dorește și că împreună o să avem o familie superbă, ceea ce se vede și se întâmplă astăzi”, a precizat ea.

Raluca Bădulescu, gest extrem la volan

Raluca Bădulescu își amintește cu drag de o escapadă în Italia, când și-a învins orice teamă și a plecat după jumătatea ei. „Am condus mulți kilometri, iar eu nu conduc în afara orașului, pentru că sunt o șoferiță bună în oraș, dar în afara lui, nu. Și nu mă aventurez pe autostradă. Iar asta era chiar o aventură pe o autostradă prin Italia, unde îmi era teamă că va trece un TIR, mă trage sub el, mi-e frică de curent… Asta a fost cea mai mare nebunie pe care am făcut-o pentru soțul meu, Florin. Aveam vreo 35-36 de ani, dar m-am dus după el. A meritat, pentru că suntem împreună de 12 ani”, a rememorat ea episodul.

Foto: Sorin Cioponea/ Video: Grigore Alexandru,Robert Hanciarec