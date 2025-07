Astfel că, zilnic cei doi merg la alergat încă de la primele ore ale dimineții. Deși nopțile cu trei copii mici nu sunt tocmai ușoare, Adela încearcă din răsputeri să își păstreze rutina.

„Am făcut o greșeală mare, nu o mai fac. Nu prea am dormit, pe la 5:00 am nu știu ce copil s-a trezit, în fine… am zis: nu-i nicio problemă, că oricum se trezește Radu, ia copiii, se duc jos la bunici și dorm și eu liniștită. Nu am putut să dorm.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am zis hai să ies la o cafea, Radu se pregătea să meargă la mișcare și am zis: mai bine să fac mișcare decât să nu fac. Am făcut, doar că traseul ăsta pe care mergem noi este foarte complicat.

Are peste 7 km, iar spre final urci o coastă, un deal foarte abrupt. Aoleu. (…) Problema este că acum vezi lipsa de empatie a partenerului. În loc să stea cu băbuța, să mai vorbim și noi, să mai povestim, el își vede de treabă. Nu-i frumos.”, a spus Adela Popescu.

La rândul său, Radu Vâlcan a adăugat. „Spune-le și tu prietenilor tăi de pe Instagram că pentru mine e ca și cum aș face două trasee când vin cu tine, dar nu e ceva rău. Mă bucur că ești cu mine.”, a spus Radu Vâlcan.

Recomandări Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Radu Vâlcan și Adela Popescu au fost în centrul atenției la nunta lui Cristi Vâlcan cu Izabela, un eveniment elegant organizat aproape de Sighișoara, zilele trecute. Cei doi au surprins cu o apariție de familie rară, iar fanii și-au pus întrebări când au văzut-o pe fosta prezentatoare de la PRO TV

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE