Adriana Iliescu a apărut în presă încă din 2005, când a devenit cunoscută drept „cea mai bătrână mamă din România”. Avea 66 de ani când a adus-o pe lume pe Eliza, fiica ei care acum are 18 ani și e studentă la două facultăți.

Acum, Adriana Iliescu, în vârstă de 84 de ani e pensionară, după ce ani de zile a lucrat în învățământ, a fost profesor universitar. A predat limba română, a fost și autoare de povești pentru copii. Pentru munca ei, Adriana Iliescu primește lunar de la stat 5.000 de lei.

„Am fost profesor universitar, nu am probleme cu banii”

„Nu este o perioadă geroasă, de unde ger și frig? E chiar bine afară! În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a anunțat Adriana Iliescu.

În urmă cu câțiva ani, tot pentru playtech.ro, Adriana Iliescu spunea că ea primește lunar și o indemnizație de la Uniunea Scriitorilor. „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei.

Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, dezvăluia aceasta.

Cum se descurcă Eliza Iliescu la două facultăți

După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,50, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Adriana Iliescu a anunțat că fiica sa merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Fosta profesoară are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și spune că notele acesteia la facultate sunt foarte bune.

„Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune”

„Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele, pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă.

Astăzi a mai avut un examen la facultate, așa că de dimineață m-am trezit și i-am pregătit o prăjitură. Și ea gătește în casă, sunt tare mândră de ea. Eu nu știu să pregătesc spaghete bolognese și le face Eliza”, a declarat acum câteva săptămâni Adriana Iliescu, pentru click.ro.

