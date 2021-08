Ce pensie are Rică Răducanu și ce a ajuns să facă pentru a mai câștiga un ban în plus: „Nu mi-e rușine, că nu fur”

Rică Răducanu a dezvăluit fără reținere că pensia pe care o primește lunar de la stat, după zeci de ani de muncă, e în valoare de 1.800 de lei. „Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta.

Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele, chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună, acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”, a povestit acesta.

Fostul portar a luat însă decizia de a-și suplimenta veniturile, așa că el acceptă invitațiile românilor de a participa la evenimentele fericite din viața lor.

„O rușine este să nu muncești și să întinzi mâna. Eu mă duc acolo unde oamenii mă vor, unde mă simt apreciat. Da, tată, sunt plătit pentru munca mea, nu este nicio rușine în asta. Eu nu mă plâng la nimeni, nu aștept de la nimeni nimic.

Nu spun eu că am fost mare și tare și merit recompensat. Eu pun osul la treabă, nu mă dau în lături. Mă supără rău picioarele, dar cât mai pot să merg să câștig un ban, mă duc”, a mai declarat Rică Răducanu pentru playsport.ro.

