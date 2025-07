„Lucrăm, am mai adăugat, dar nu contează. Ne focusăm pe cele de la mare, restul sunt pe termen lung. Dar da, suntem în plin sezon acum la mare, în Năvodari, în Mamaia Nord. Ce să zic? Doamne, mulțumim că sunt turiști și că vin și stau la noi!

Când am plecat de la mare și m-am întâlnit în fața complexului, pe plajă, cu cineva care stătea la noi și mi s-a umplut inima. Mi-a zis: ce frumos ați făcut! Că e foarte frumos înăuntru!

Sunt foarte recunoscător oamenilor care au venit la noi și le mulțumesc dacă ne urmăresc, pentru că au avut foarte mare grijă. Noi am lăsat mici cadouri pentru ei, așa am simțit. De exemplu, dacă iei un sejur mai lung de trei zile, patru zile, cinci zile, am făcut sacoșe de plaje personalizate, sunt și waterproof.

Mai avem și o hârtiuță cu autograf. Avem acolo niște, mă rog, niște papucei inscripționați. Adică pot oamenii să le ia. Restul care au mai fost luate, aia e să fie primate. Se mai întâmplă, oamenii mai iau lucruri din hotel. Ne bucurăm că vin la noi și că ne aleg pe noi. Acum, o pernă, o păturică, am luat altele, nu-i problemă”, a declarat Jorge pentru Cancan.

Dincolo de activitatea lui în industria muzicală din România, dar și în televiziune, cântărețul Jorge a investit acum în imobiliare.

Cântărețul și-a cumpărat cinci apartamente la mare. Click scria anul trecut, că apartamentele sunt într-un complex de lux situat între Mamaia și Năvodari, complexul având multe facilități printre care o sală de fitness, mai multe piscine și saună. Aceeași sursă scrie că prețul unui astfel de apartament cumpărat de Jorge ar ajunge la 100.000 de euro.







