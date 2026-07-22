Aflată în Italia în vacanță cu familia, vedeta a explicat ce pune în bagaj la fiecare călătorie și cu ce dilemă se confruntă de această dată.

Gabriela Cristea: „Eu vreau să iau acasă… gusturi”

Spre deosebire de turiștii care colecționează obiecte decorative, Gabriela Cristea spune că preferă ingredientele locale autentice, care îi amintesc de atmosfera din vacanță chiar și la câteva luni după revenirea în țară.

„Știți ce suveniruri nu cumpăr niciodată din vacanță? Magneți, brelocuri sau obiecte pe care le pun într-un sertar și le uit. Eu vreau să iau acasă… gusturi. De fiecare dată când plec din Italia, mă întorc cu bagajul plin de condimente, sosuri, paste, ulei de măsline sau ingrediente pe care nu le găsesc la fel acasă. Pentru mine, cea mai frumoasă amintire dintr-o vacanță este momentul în care, peste câteva luni, gătesc o rețetă și, dintr-odată, mă întorc cu gândul pe străduțele de aici”, a povestit soția lui Tavi Clonda.

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Dilema Gabrielei Cristea legată de transportul sucului de roșii

Pasiunea pentru gastronomia italiană i-a adus însă și o mică bătăie de cap de această dată. Gabriela Cristea a descoperit un suc de roșii făcut în casă, pe care își dorește neapărat să îl aducă în România, dar caută o soluție sigură de transport.

Vedeta le-a cerut sfatul urmăritorilor săi din mediul online, în special celor care locuiesc în zona Pescara sau celor care s-au confruntat cu situații similare:

„Am comandat niște sticle de suc de roșii făcut artizanal, din roșii crescute și pregătite în casă. Sunt exact genul de produs pe care îl cauți o dată și apoi nu mai vrei altceva. Întrebarea este… cum le aduc în România? Dacă locuiți în Italia, zona Pescara sau ați trecut prin asta, lăsați-mi un mesaj. Există firme care transportă astfel de produse sau vreo variantă sigură pentru câteva sticle?”, a întrebat Gabriela Cristea.

Foto: Instagram

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