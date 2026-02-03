„Alex este mândru de părinții lui, și asta ne bucură. L-am învățat să trateze totul cu umor și ignoranță, atunci când poate. Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși. Și să nu răspundă la rău tot cu rău. Uneori suferă, dar îi suntem alături și îl ajutăm să treacă peste.

Încercam să îl ținem departe de online, cât putem de mult. Tot conținutul lui este controlat. Uneori, da, este afectat de comentariile negative, dar el știe bine că oamenii care recurg la astfel de gesturi au o problemă în interior. Și doar proiectează pe ceilalți ceea ce au în suflet.

Avem o viață destul de palpitantă. Nu avem timp să ne plictisim niciodată. Dar este bine așa. Suntem foarte implicați în tot ce înseamnă familie și educația lui Alex. Îi suntem alături mereu și îl încurajăm și pe el să fie activ și îl pregătim pentru viață, cât de bine ne pricepem.

Părinții noștri ne-au învățat că familia este cea mai importantă. Ne-au sprjinit să facem ce ne aduce bucurie și să știm puțin din toate ca să ne putem descurca. Amândoi venim din familii simple și am învățat de mici cât de important este să muncim și să ne construim cu propriile mâini viitorul”, a declarat Adda pentru revista VIVA!

Adda a dezvăluit care a fost cel mai amuzant lucru pe care Alex i l-a spus ei și tatălui său. „Că ne iubește și ne mulțumește pentru tot. Și cel mai amuzant a fost: când o să fiți bătrâni, eu vă ajut cu de toate, însă la baie nu o să vă duc!”, a spus artista.

