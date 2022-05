Invitat în emisiunea de la Gândul a lui Marius Tucă, Florin Piersic jr a povestit despre cariera lui, dar și despre viața personală. El a scos la iveală câteva detalii neștiute din relația cu tatăl lui. Nu se întâlnește des cu părintele lui, amândoi au un program încărcat, dar au și o relație mai complicată.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță.

El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum, pentru că noi nu am avut o relație reală.

E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea „Marius Tucă Show”.

Florin Piersic jr a făcut dezvăluiri și despre copiii lui. În prezent, regizorul trăiește o poveste de iubire cu Andreea Cipcă. Ea i-a dăruit acestuia un băiețel. Sasha e fiul lor în vârstă de doar cinci ani. Cu el are multe activități tată-fiu.

Înainte de relația cu Andreea, Florin Piersic jr s-a iubit cu Dorina Chiriac timp de patru ani. Pe timpul relației, Sonia Piersic a venit pe lume. Este fata cea mare a actorului. În luna martie a acestui an a împlinit 16 ani.

