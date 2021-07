Ce relație e, de fapt, între Adrian Cristea și Denisa Nechifor, mama fiicei lui. Fostul fotbalist nu plătește pensie alimentară

Cei doi se înțeleg bine pentru fiica lor Rania în vârstă de 11 ani. Denisa Nechifor a precizat că fericirea micuței e cea mai importantă pentru ea.

„Tot ce primește Rania este de la mami și de la tati. Nu contează absolut nimic pentru mine decât liniștea ei și a mea. Tot ce primește este din partea mea și a lui, nu contează cine cumpără. Important e să fim liniștiți”, a afirmat Denisa Nechifor la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ea a mai adăugat că lui Adrian Cristea nu i-a cerut bani pe cale legală pentru creșterea fetiței, pentru că s-a gândit la impactul emoțional pe care l-ar avea un asemenea proces asupra micuței. Așadar, fostul fotbalist nu plătește pensie alimentară.

„N-am emis foarte multe pretenții financiare. N-am cerut pensie alimentară, nu l-am dat în judecată, pentru că nu am vrut s-o pun pe Rania în situația de a merge la tribunale.(…)

Poate am avut nevoie, pentru că un copil necesită foarte multe lucruri. Am avut și eu perioadele mele în care am fost supărată, nervoasă, dar n-are importanță”, a mai declarat aceasta la TV.

„Adi este parte din viața mea și familia lui este parte din viața mea. Și familia mea este parte din viața lui. O creștem pe Rania împreună, dar nu, este vorba despre altceva”, a mai explicat Denisa Nechifor.

