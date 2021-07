Ce relație e, de fapt, între iubita lui Liviu Vârciu și fiica lui cea mare. Anda Călin face declarații

Liviu Vârciu este acum într-o relație cu Anda Călin, femeia care i-a dăruit doi copii, o fetiță și un băiețel. Se știe că artistul mai are o fiică dintr-o poveste de dragoste anterioară. Este vorba despre Carmina, tânăra care locuiește acum cu mama ei, la Arad, însă în curând se va muta la București, în propriul apartament.

Într-un interviu de acum ceva vreme, fata a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu Anda Călin, iubita tatălui ei. A spus că ele nu vorbesc deloc.

„Nu, eu cu ea nu vorbesc. Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui”, a declarat Carmina pentru redactia.ro.

Acum a venit rândul Andei Călin să facă mărturisiri despre viața personală. Totul a fost făcut public în cadrul unei sesiuni speciale de Întrebări și Răspunsuri organizate pe contul ei de Instagram.

Fanii au întrebat-o pe Anda Călin dacă i-a fost greu să accepte că Liviu Vârciu mai are un copil rezultat dintr-o relație din trecut. Totodată, internauții au fost curioși să afle dacă părinții ei au avut ceva de obiectat în privința acestui lucru, iar replica ei nu a întârziat să apară, transmite spynews.ro.

„Când iei un om să-ți fie partener, îl iei cu bune și rele, cu tot trecutul și prezentul și cu toate obligațiile lui. Părinții nu au avut nimic împotrivă. Important a fost să fiu eu fericită! Nu mi-a fost greu”, a scris Anda Călin, recent, pe contul ei oficial de Instagram, la InstaStory.

