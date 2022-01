Ionuț Chirilă are 56 de ani și este un cunoscut antrenor de fotbal român. El este fratele lui Tudor Chirilă, 47 de ani, cunoscut actor și cântăreț. Ei sunt băieții lui Ioan Chirilă și ai Iarinei Demian. Actrița este cea care acum a dezvăluit ce fel de relație are cu băiatul ei cel mic, cel care apare des pe micul ecran.

„Lucrăm împreună din anul 2000 și traversăm împreună tot ce înseamnă această Golgotă, dar și această imensă bucurie. Cineva spunea „actorul este un scufundător ce coboară în străfundurile sufletului, de unde își adună pasiunile, le scoate la suprafață, le perie, le șlefuiește ca să le transforme în simptome fizice. Chiar dacă avem puncte de vedere diferite, întotdeauna înving încrederea, respectul și iubirea”, a spus pentru VIVA! actrița care a jucat în „Liceenii”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întrebată ce părere are despre faptul că fiecare dintre copii a călcat pe urmele unuia dintre părinți, unul îmbrățișând pasiunea pentru sport, altul – pentru cinematografie, actrița a spus: „Nu există o bucurie mai mare decât să-ți vezi copiii că încearcă să desăvârșească ceea ce ai iubit și ai realizat tu. Când Tudor era mic, copiii cu care se juca în curtea blocului mă strigau «mama lui Tudor». Acum, pentru mulți sunt tot «mama lui Tudor» și mai puțin Iarina Demian.

Desigur, eu sunt și mama lui Ionuț și când am avut ocazia să-i văd meciurile de fotbal am fost la fel de pasionată. Nepoții mei, în număr de trei, sunt un dar de la Dumnezeu. Ei m-au transformat în ceea ce sunt acum: o persoană fericită, veselă care răspunde la numele de Iarina, are părul roșu și viața în față”.

„Am traversat furtuni, cutremure, inundații, dar ne-au unit mereu căutările, poezia cuvintelor”

La începutul lunii decembrie, Iarina Demian și Tudor Chirilă au apărut împreună în spectacolul „Visul American”. Actrița s-a bucurat mult pentru această colaborare alături de fiul ei.

„Colaborarea noastră a început din anul 2000 și durează și acum. Am traversat furtuni, cutremure, inundații, dar ne-au unit mereu căutările, poezia cuvintelor, muzica, dar mai ales descoperirea adevărului dintr-un text dramatic. Cum am putea să-l servim mai bine și cum am putea să provocăm emoția pe care să o simtă și spectatorul.

Da, m-am referit la Tudor când am spus că am încercat să țin pasul frumoasei lui nebunii, fiindcă nu este simplu să faci un spectacol din nouă monoloage, nu este simplu să unești aceste trăiri și să le dai un sens, nu este ușor să găsești parteneri nevăzuți pentru ca unicul actor de pe scenă să-și poată trăi emoțiile. În schimb, nu cred că aș fi fost capabilă să susțin un asemenea tur de forță, așa cum o face Tudor. Cred că în acest spectacol el și-a depășit limitele”, a încheiat ea.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro Dana Grecu, din nou la TV. Fosta vedetă a Antenelor a semnat cu un alt post românesc

Observatornews.ro EXCLUSIV: Momentul în care Nicolae, șofer de microbuz, a primit o piatră în cap și a căzut secerat, în Bolintin-Vale

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"