Evenimentul World Pride are loc în capitala olandeză până pe 8 august 2026, iar prezența reginei a fost apreciată de participanți, fiind considerată un gest simbolic de susținere a drepturilor și incluziunii. Pentru a participa la deschiderea World Pride, regina Maxima și-a întrerupt vacanța petrecută împreună cu familia în luxoasa stațiune Porto Heli, din Peloponez, Grecia. După ceremonie, aceasta s-a întors în concediu.

Ce a spus Regina Maxima în Amsterdam la World Pride

În discursul susținut în Vondelpark din Amsterdam, regina a vorbit despre importanța acceptării și a respectării drepturilor tuturor.

„Să poți fi tu însuți și să iubești pe cine dorești… nu ar trebui să fie aceasta normalitatea? Din păcate, nu este ceva ce putem considera de la sine înțeles, nici măcar în Țările de Jos. De aceea suntem aici, uniți pentru libertate, egalitate și respect. Vă doresc zile minunate”, a spus suverana, fiind întâmpinată cu aplauze de cei prezenți.

Participarea reginei are și o încărcătură simbolică aparte, deoarece în acest an se împlinesc 25 de ani de la primul mariaj între persoane de același sex din lume, oficiat în 2001 chiar în Țările de Jos.

Netherlands' Queen Máxima (3rd L) delivers a speech during the official opening ceremony of the 10th edition of WorldPride 2026 in Vondelpark, in Amsterdam on July 25, 2026.,Image: 1118594118, License: Rights-managed, Restrictions: Netherlands OUT, Model Release: noIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Cunoscută pentru stilul său îndrăzneț și aparițiile colorate, regina Maxima a ales de această dată o ținută elegantă, în nuanțe de bej și maro deschis. Rochia, semnată de casa de modă Natan, avea un imprimeu discret în carouri, guler încrețit, mâneci lungi semi-transparente și o fustă amplă.

Elementul care a atras însă toate privirile a fost fascinatorul spectaculos al brandului olandez Berry Rutjes, decorat cu frunze aurii de laur. Accesoriul fusese purtat anterior la cursele de la Ascot, în 2019, și la o vizită oficială în Germania, în 2021.

Suverana, implicată de-a lungul anilor în evenimente dedicate drepturilor comunității LGBTQ+

Implicarea reginei în promovarea incluziunii nu este una nouă. De-a lungul anilor, Maxima a participat la numeroase conferințe și evenimente dedicate drepturilor comunității LGBTQ+, iar agenda sa publică a inclus frecvent acțiuni împotriva homofobiei și în sprijinul egalității.

În același spirit s-a remarcat și prințesa moștenitoare Amalia, care a cerut în trecut guvernului olandez să clarifice faptul că viitorul suveran al țării poate încheia o căsătorie cu o persoană de același sex fără a-și pierde dreptul la tron.

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