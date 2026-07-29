Într-o serie de articole dedicate programului nuclear militar chinez, TWZ oferă o prezentare generală a rachetelor balistice intercontinentale și lansate de pe submarine (ICBM și SLBM) ale țării asiatice.

Sursa citată notează că regimul de la Beijing și-a extins și modernizat rapid arsenalul forțelor sale de rachete, deținând în prezent un număr mare de rachete balistice capabile să transporte focoase convenționale sau nucleare. Coloana vertebrală a acestei forțe constă acum din rachete cu combustibil solid, cu raze medii, intermediare și intercontinentale. Cu toate acestea, sistemele vechi cu combustibil lichid, cum ar fi Dong Feng-5 (CSS-4), rămân în funcțiune, iar un nou program de construire a silozurilor ar putea schimba din nou echilibrul.

China mizează pe expansiunea forțelor sale armate. Conform unor informații obținute de Popular Science, numărul brigăzilor chineze de rachete balistice a crescut cu peste 35% în doar trei ani, majoritatea noilor formațiuni operând rachete balistice cu rază medie și intermediară de acțiune (MRBM și IRBM), alături de rachete de croazieră lansate de la sol (GLCM).

În plus, China implementează un program de extindere rapidă a silozurilor sale de rachete balistice intercontinentale (ICBM). În 2021, cercetători specializați în analiza informațiilor din surse deschise au observat construirea a câteva sute de de noi silozuri de rachete. Acestea sunt situate în apropiere de Yumen (120 de silozuri), Hami (110 silozuri) și Ordos (aproximativ 90) și ridică mari întrebări cu privire la câte silozuri de rachete intercontinentale (ICBM) intenționează să construiască China. Analiștii interesați de localizarea noilor silozuri consideră că este vorba de „cea mai semnificativă extindere a arsenalului nuclear chinezesc de până acum”.

Silozuri în construcție în China Foto: Profimedia
Silozuri în construcție în China Foto: Profimedia

În același timp, Beijingul își îmbunătățește arsenalul strategic prin desfășurarea mai multor încărcături utile plasate pe o rachetă balistică (MIRV) și dezvoltarea de noi sisteme de lansare nucleară maritime și aeriene. Acestea includ submarinul cu rachete balistice de tip 096 (SSBN) și racheta balistică lansată de submarin JL-3 (SLBM), precum și bombardierul invizibil H-20 cu capacitate nucleară aflat în prezent în dezvoltare. China urmărește astfel să-și asigure o triadă nucleară completă.

În ceea ce privește focoasele nucleare, numărul lor este un secret bine păzit. Conform estimărilor Pentagonului, China avea 600 de focoase nucleare operaționale până la mijlocul anului 2024 și ar urma să dețină peste 1.000 de focoase operaționale până în 2030, multe dintre acestea urmând să fie desfășurate la niveluri mai ridicate de pregătire.

DF-5 (CSS-4)

  • Rază de acțiune: peste 12.000 de kilometri

Odată cu retragerea din serviciu a modelului DF-4, un „ICBM cu rază limitată de acțiune”, în jurul anului 2023, DF-5, primul ICBM integral chinez, este acum cel mai vechi din inventar.

Datorită dimensiunilor sale, DF-5, alimentat cu combustibil lichid, este conceput pentru a fi utilizat din silozuri.

Deși testată încă din 1971, racheta nu a reușit să zboare cu succes pe raze mai lungi până în 1980. Se pare că au existat dificultăți mari în a pune în funcțiune noile motoare puternice.

Pe măsura creșterii tensiunilor cu Uniunea Sovietică, China a accelerat programul, plasând rachetele în silozuri experimentale până în decembrie 1980, la o lună după predarea primului DF-5.

Încă din 1983, au început lucrările la DF-5A îmbunătățit, cunoscut în Occident sub codul CSS-4 Mod 2, dintre care patru unități erau operaționale până în 1992. Unitățile DF-5 au fost înlocuite treptat cu DF-5A. Atât DF-5, cât și DF-5A aveau o ogivă de mai multe megatone.

În 2015, a fost dezvăluită varianta DF-5B (CSS-4 Mod 2). Într-o premieră pentru China, se înțelege că această versiune diferă de predecesoarele prin faptul că transportă mai multe ogive.

DF-5 a servit și ca bază pentru seria de vehicule de lansare spațială Long March 2 a Chinei și succesoarele sale.

Cea mai recentă versiune a rachetei este DF-5C (CSS-4 Mod 4).

DF-5 și variantele sale îmbunătățite sunt ultimele rachete balistice operaționale ale Chinei cu combustibil lichid. Conform estimărilor occidentale, există 20 de silozuri DF-5 cunoscute, deși China construiește silozuri suplimentare care ar putea fi folosite și pentru a găzdui aceste arme, precum și rachete mai moderne.

DF-31 și DF-31A (CSS-10 Mod 1 și CSS-10 Mod 2)

  • Rază de acțiune: DF-31 (CSS-10 Mod 1) peste 7.000 de kilometri; DF-31A (CSS-10 Mod 2) peste 11.000 de kilometri

În contextul agravării relațiilor sino-sovietice la începutul anilor 1970, China și-a propus să se doteze cu un ICBM cu combustibil solid (și cu un omolog lansat de pe submarin) ca parte a unei revizuiri majore a forțelor sale strategice.

Racheta chineză DF-31 Foto: Profimedia
Racheta chineză DF-31 Foto: Profimedia

Lucrările la DF-31 au început în 1974, dar programul a înregistrat puține progrese până în 1978. Sucesul înregistrat în 1983 în testarea unui nou motor cu combustibil solid a stimulat aceste eforturi și a determinat Beijingul să renunțe la lucrările la un nou ICBM cu combustibil lichid. În 1984, o directivă oficială a cerut trecerea de la combustibilul lichid la cel solid, precum și concentrarea pe sisteme de rachete tactice mai degrabă decât pe sisteme strategice.

Rachetele cu combustibil solid, atunci când sunt combinate cu lansatoare mobile, pot părăsi adăpostul mult mai rapid, eliminând procesul lung de alimentare necesar în timpul instalării rachetei. Drept urmare, acestea sunt semnificativ mai puțin vulnerabile la atacuri preventive. Timpul mai scurt de lansare îmbunătățește, de asemenea, capacitatea de a răspunde la o criză.

Din 1985, China a început să dezvolte un program de „rachete strategice de a doua generație”, condus de DF-31 și JL-2 lansate de pe submarin.

Racheta DF-31 a fost dezvăluită public în 1999, în timpul unei parade militare. Cu toate acestea, racheta nu a intrat în serviciu decât în ​​2006, se pare că din cauza unor dificultăți legate de sistemele de ghidare.

Ca rachetă balistică intercontinentală mobilă cu combustibil solid, cea mai apropiată de DF-31 este probabil Topol-ul rusesc. Minuteman III-ul american este similar ca dimensiune și configurație, dar se bazează exclusiv pe silozuri și are performanțe semnificativ mai bune.

DF-31 este o parte importantă a forței strategice a regimului de la Beijing.

Pe lângă DF-31-ul original (CSS-10 Mod 1), China mai deține 24 de lansatoare înarmate cu DF-31A (CSS-10 Mod 2). Se pare că DF-31A a zburat pentru prima dată în 1999 și are o rază de acțiune mai mare datorită unui sistem de ghidare mai ușor și altor îmbunătățiri. Ambele tipuri de rachete poartă un singur focos.

Există, de asemenea, o versiune a rachetei bazată pe silozuri. Aceasta este denumită DF-31BJ, dar se cunosc puține detalii despre ea.

DF-31AG (CSS-10 Mod 3)

  • Rază de acțiune: necunoscută

În 2017, China a prezentat public o nouă variantă a DF-31, DF-31AG. Montat pe un nou transportor erector lansator (TEL), noul sistem de rachete are un aspect unic și probabil anumite capacități diferite, inclusiv poate mai multe focoase. Pe baza imaginilor din satelit, se pare că China își convertește cel puțin o parte din brigăzile DF-31A existente la această nouă variantă.

DF-41 (CSS-20)

  • Rază de acțiune: peste 12.000 de kilometri

Deși seria DF-31 a marcat o schimbare radicală pentru forțele strategice ale Chinei, aceste „rachete strategice de a doua generație” au fost doar o parte a procesului de modernizare a descurajării.

Până în 1986, China a lucrat la o rachetă cu combustibil solid și mai ambițioasă, DF-41. Aceasta ar fi trebuit să înlocuiască complet racheta cu combustibil lichid DF-5 până cel târziu în 2010, dar acest obiectiv nu a fost atins.

La fel ca DF-31, noul ICBM urma să fie mobil și, în paralel cu dezvoltarea sa, China a depus eforturi pentru a face porțiuni din rețeaua sa de autostrăzi mai potrivite pentru lansatoarele mobile grele.

DF-41 a fost dezvăluit publicului în timpul unei parade în 2019. La acea vreme, s-a anunțat că două brigăzi erau deja echipate cu acest sistem.

Racheta balistică nucleară DF-41 Foto: Profimedia
Racheta balistică nucleară DF-41 Foto: Profimedia

Spre deosebire de DF-31, se crede că DF-41 este echipat cu mai multe focoase – deși sursele nu sunt de acord cu privire la numărul acestora. O evaluare a Pentagonului arată că „sistemul este probabil destinat să transporte cel mult trei focoase per rachetă și are o rază de acțiune și o precizie îmbunătățite față de ICBM-urile din clasa DF-31”.

Pe lângă versiunea rutieră, Departamentul Apărării al SUA consideră că atât variantele bazate pe silozuri, cât și cele bazate pe șine sunt în curs de dezvoltare.

DF-61

  • Rază de acțiune: necunoscută

Cel mai recent ICBM chinezesc dezvăluit este DF-61, prezentat public pentru prima dată în timpul paradei militare din septembrie 2025.

JL-2 (CSS-N-14)

  • Rază de acțiune: 7.000 de kilometri

La scurt timp după lansarea programului său nuclear, China a început să analizeze dezvoltarea unei rachete balistice de pe un submarin cu propulsie nucleară. Ambiția a fost mult amânată.

În cele din urmă, China a obținut acest factor de descurajare maritimă abia la mijlocul anilor 2010. Marina chineză a desfășurat primul său SSBN din clasa Jin de tip 094 în 2007 și a comandat al șaselea exemplar în 2021.

Fiecare submarin din clasa Jin transportă 12 rachete balistice JL-2 (CSS-N-14), care sunt derivate din ICBM-ul DF-31 și au fost testate pentru prima dată în 2004.

Racheta chineză JL-2 Foto: Profimedia
Racheta chineză JL-2 Foto: Profimedia

Raza limitată de acțiune a rachetelor JL-2 ar necesita că submarinele de tip 094 să opereze în zonele de la nord și est de Hawaii în cazul atacării unor ținte pe coasta de est a SUA. Acest lucru afectează serios credibilitatea măsurilor de descurajare maritime ale Chinei.

Majoritatea surselor occidentale consideră că JL-2 este înarmată cu un singur focos, dar circulă zvonuri și despre o configurație cu focoase multiple, cu trei până la opt MIRV-uri.

JL-3

  • Rază de acțiune: estimată la 10.000 de kilometri

China dezvoltă o succesoare a rachetei JL-2, JL-3, care i-ar permite să obțină capacitatea de a ataca porțiuni din teritoriul continental al Statelor Unite din propriile ape teritoriale. Se așteaptă ca această rachetă să fie desfășurată pe noul submarin de tip 096, pe care China a început să-l construiască la începutul deceniului 2020 – 2030. Racheta JL-3 este preconizată să intre în serviciu în anii 2030 și urmează să ofere Chinei un factor mai credibil de descurajare maritimă.

Potrivit Pentagonului, unele dintre submarinele mai vechi de tip 094 ar putea fi modernizate pentru a transporta JL-3, precum și mai vechiul JL-2.

„În următorul deceniu, Republica Populară Chineză va continua probabil să își modernizeze, să își diversifice și să își extindă rapid forțele nucleare”, menționează Pentagonul în versiunea neclasificată a unui raport anual privind evoluțiile militare ale Chinei trimis Congresului în decembrie 2024.

China „își avansează planurile de modernizare pe termen lung pentru a-și spori capacitățile de «descurajare strategică»”, conchide Pentagonul.

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