„Să știi că nu a fost grea (n.red. – prima zi la matinal), pentru că eu sunt matinală. Eu mă trezesc foarte devreme. Nu am putut să dorm, așa că m-am trezit la 3. Petreceau oamenii și m-am trezit destul de devreme, dar sunt bine.

Mă trezeam foarte devreme, îmi făceam o cafea, mă uitam la voi, acum e puțin altfel. Sper să mă obișnuiesc cât mai repede. E puțin altfel”, a mărturisit Simona Pătruleasa, în cadrul emisiunii „Dimineața cu noi”, difuzată pe Kanal D.

„M-am trezit la 3, dar eu am pus ceasul la 5 fără un sfert. Îmi fac o cafea, mă machiez, încerc să mă binedispun.

Printre altele vreau să îți mărturisesc că am avut 10 minute în care am ieșit pe terasă și am udat florile, asta nu cred că poți să îți imaginezi. La 5.30 eu udam florile. Am venit repede, repede aici și m-am întâlnit cu colegii din redacție”, a mai spus prezentatoarea TV.

