Ce rochii de mireasă a ales Adelina Pestrițu pentru nunta cu Virgil Șteblea | FOTO

Adelina Pestrițu se căsătorește anul acesta cu Virgil Șteblea. Fosta vedetă de televiziune se pregătește intens pentru acest moment. Adelina Pestrițu a mărturisit de curând că va avea două rochii de mireasă. După ce a anunțat că a făcut comanda pentru rochiile pentru nuntă, acum acesta a dezvăluit că ținutele pe care le va purta sunt de la un celebru brand internațional. Este vorba despre Pronovias, firmă pentru care a defilat și renumita vedetă internațională Irina Shayk.

„20 Iulie este ziua în care eu cu Virgil ne vom uni destinele în față lui Dumnezeu, alături de fiica noastră, ființă care a dat un alt sens vieții și relației noastre și vom da o super petrecere cu familiile și prietenii noștri.

Pregătirile sunt în toi și acum mă pot declară liniștită și împăcată că am rezolvat una dintre marile mele „dureri””, a notat vedeta pe blogul ei.

„Luni întregi am căutat pe cineva în România să-mi poate realiza rochia de mireasă. Am căutat nopți întregi poze de referință, am avut întâlniri peste întâlniri și totul mă făcea să cred că o să mi se năruie visurile. Ajunsesem până în punctul în care să renunț la ideea de a purta 2 rochii în ziua nunții, în favoarea uneia singure. Doar-doar să găsesc ceva care să mă mulțumească pe deplin.

Văzând că timpul se scurge și eu nici măcar nu am făcut comandă, știind cât de mult timp necesită manopera, a început să se instaleze o ușoară stare de panică. La modul cel mai serios. Perfecționismul din mine deja era la cote maxime și astfel îmi făceam singură gânduri care mă nelinișteau. Și această stare se dezvoltă din ce în ce mai mult de la o zi la alta”, a adăugat ea.

Într-un final, Adelina Pestrițu a ales brandul internațional Pronovias. Pe blog, bruneta a postat și două fotografii cu Irina Shayk purtând rochii de mireasă de la brandul internațional respectiv.

„Am jubilat efectiv de bucurie și m-a cuprins o liniște interioară știind că la Pronovias voi găsi cu exactitate ceea ce visez.

Mai mult de atât, cunoșteam istoria acestui brand internațional, dar și faptul că îmbracă vedete internaționale pe covorul roșu, una dintre ele fiind Irina Shayk, cea pe care am și cunoscut-o la o prezentare de modă la NYFW, în urmă cu un an. Pe lângă Irina Shayk, sora Chiarei Ferragni, Valentina Ferragni, îi poartă cu multă eleganță, dar și alte celebrități de peste hotare, care sunt în mare vogă…

… Astfel, am început să probez câteva piese de rezistentă.

Am intrat în cabină și pe oglindă am găsit un mesaj personalizat „Welcome, Adelina”. Mi s-a părut atât de drăguț și un gest atât de mic m-a făcut să mă simț atât de specială! Și au început să „curgă” rochiile…”, a mai explicat Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu a dezvăluit că ambele sale rochii de mireasă sunt albe și că sunt cusute manual.

„Am revenit peste câteva zile și am început să analizăm variantele satisfăcătoare sufletului meu. Și nu erau puține deloc.

…Am hotărât că potrivit ar fi să rămânem pe ideea de 2 rochii pentru marele eveniment, astfel voi avea una pentru biserică și una pentru petrecere. Vor fi total diferite. La fel și styling-ul lor. Piesele vin pe comandă din Barcelona, direct în reprezentan’a din România, special pentru evenimentul meu.

Sunt foarte fericită și abia aștept să vă arăt poze cu cele două superbitati. Pentru moment vă spun doar atât… ambele sunt albe, cusute manual de echipe întregi de oameni și cotate că fiind piese de rezistență în Casă lor de Modă”, a încheiat ea.

Prețul unei rochii de la respectivul brand internațional începe de la 2.000 de euro, însă poate trece cu lejeritate de 5.000 de euro pentru o ținută cu totul specială, așa cum își dorește Adelina Pestrițu, cunoscut fiind faptul că vedeta este extrem de pretențioasă și foarte atentă la fiecare detaliu.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune în vârstă de 32 de ani. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

