Vineri, Vica Blochina a ajuns în București, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023. Cei de acasă au observat transformările prin care fosta balerină a trecut în junglă. Fața ei era foarte umflată și ajunsese de nerecunoscut. Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a dezvăluit care a fost problema cu care s-a confruntat în Republica Dominicană.

Ajunsă acasă, Vica Blochina a început un tratament pentru a avea din nou tenul hidratat și a scăpa de bubele care i-au apărut în această lună. Din cauza soarelui foarte puternic, fosta balerină a făcut o alergie și i s-a umflat fața.

„Nu mai port nici filtru pe față, pentru că nu mai are sens. M-am dezumflat la față cât se putea de bine, pentru că am avut o alergie foarte urâtă de la soare și aveam bube peste tot. Am folosit kilograme de creme de când m-am întors”, a spus Vica Bochina pe rețelele de socializare.

La Survivor România, concurenții nu au voie cu produse de igienă și nici cosmetice. Vica Blochina nu a folosit cremă cu factor de protecție și nu a avut cum să se ferească de razele soarelui, mai ales că stătea ore bune la probe.

Acum, fosta balerină trebuie să acordă o mai mare atenție procesului de recuperare. Vica Blochina a început să meargă la sală și încearcă să se refacă după o lună petrecută la Survivor România, cea mai mare provocare prin care a trecut până acum.

Primul lucru pe care Vica Blochina l-a făcut după ce și-a primit telefonul înapoi

Pentru Vica Blochina, experiența de la Survivor România 2023 a luat sfârșit după patru săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Fosta concuretă din echipa Faimoșilor recunoaște că a fost o mare provocare pentru ea această competiție. Imediat ce și-a primit telefonul, Vica Blochina și-a sunat băiatul, pe Edan.

„Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica Blochina, pe Instagram, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a avut parte și de probleme în aeroport. Bagajul Vicăi Blochina a fost pierdut. „Mi-am pierdut bagajul. Nu mi-a venit bagajul… numai peripeții! (…) A fost foarte greu! Eu nu am trăit în viața vieților mele așa experiență. Am plâns întruna! Când am ieșit din competiție eram fericită, râdeam…”.

Imediat ce a ajuns acasă, Vica Blochina a fost să mănânce la restaurantul ei preferat. „Uitați câtă mâncare! Nu îmi vine să cred că nu mai mănânc orez și cocos”, în timp ce filma felurile de mâncare pe care le comandase.

