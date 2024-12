În urmă cu patru zile, Laura Cosoi cu Cosmin Curticăpean și fetițele lor s-au îmbarcat într-un avion din Aeroportul Otopeni spre Paris. De acolo au pornit spre destinația finală unde se află acum: Bangkok, Thailanda.

„Deja suntem în avionul care ne duce de la Paris spre Bangkok! Până acum totul a fost perfect în grafic. Chiar mult peste așteptări. Am petrecut 4 ore în lounge, timp în care am mâncat, am dormit (toți 🤪), am testat diferite deserturi, am luat cazarea în Bangkok 😳 Urmează un drum lung, dar începutul pare promițător”, dezvăluia Laura Cosoi înainte de a ajunge la destinație.

Văzând declarațiile vedetei, fanii ei au reacționat pe Instagram, uimiți că celebrul cuplu a plecat în vacanță cu cele patru fetițe. „Și eu abia plec cu 2 copii până la mama, cu mașina, 30 de minute”, „Eu nu cred că nu luați și o bona acolo cu voi.”, „Mare curaj pe voi, să plecați la drum lung cu patru copii, sunteți de admirat, vacanta plăcută”.

Laura Cosoi imediat a intervenit și a explicat că nu are bonă. „Nu avem bonăăăă! Nu că ar fi rău să ai, dar de ce aș spune că mergem doar noi doi și să nu fie așa…”.

Vacanța în Thailanda a început

Chiar dacă sunt o familie numeroasă, Laura Cosoi, Cosmin Curticăpean și fetițele lor au parte de nenumărate activități în Bangkok, s-au plimbat într-o celebră piață plutitoare, au degustat multe fructe exotice, însă o întâmplare aparte a impresionat-o pe vedetă.

„Din ce în ce mai mult realizez cât de important este să fim împreună, să ne desprindem, măcar pentru o vreme, de agitația zilnică și să ne lăsăm purtați de situații noi, învățând la fiecare pas ceva prețios. În aeroportul din Bangkok, în așteptarea zborului spre Chiang Mai, fetele au observat o tânără cu o cicatrice mare pe față”, s-a confesat Laura Cosoi fanilor.

„Această explicație simplă și curată mi-a încălzit sufletul”

Și a continuat: „Privirile lor insistente mi-au atras atenția, iar eu le-am explicat cu blândețe că domnișoara are o „bubă” și probabil nu se simte confortabil să fie privită astfel. Am fost surprinsă să văd cum, în ciuda momentului stânjenitor, tânăra a sesizat că era subiectul discuției noastre și a reacționat cu o grație rară. S-a apropiat, le-a zâmbit fetelor și, întinzând mâna, s-a prezentat.

Conversația s-a legat natural, iar în scurt timp discutau fără rețineri despre avioane și călătorii, râzând împreună ca și cum s-ar fi cunoscut de-o viață. Am respirat ușurată văzând această conexiune. Totuși, mai târziu, în avion, am întrebat-o pe Rita cum a perceput această întâlnire și ce a simțit. Răspunsul ei m-a lăsat fără cuvinte: „Domnișoara avea o boală pe față, dar eu nu m-am supărat. Pentru că mai sunt oameni care au boli, dar nu se văd.

De exemplu, tati, care are o boală legată de pisici și plante (alergii).” Această explicație simplă și curată mi-a încălzit sufletul. În inocența și logica lor, copiii reușesc să vadă dincolo de aparențe, să normalizeze ceea ce pentru unii pare diferit sau ciudat. În lumea lor pură, copiii ne amintesc că imperfecțiunile nu ne definesc și că empatia este cheia pentru a înțelege și a accepta diversitatea din jurul nostru. Dacă am privi mai des prin ochii lor, am descoperi cât de simplu este să legăm punți între noi, indiferent de diferențe”.

