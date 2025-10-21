Ce salarii oferă Tuncay Ozturk. Fostul soț al Andreei Marin caută angajați pentru clinica lui

Cunoscut în România ca fizioterapeut, turcul deține o clinică, iar recent se pare că a postat mai multe anunțuri de angajare în mediul online. Printre joburile pe care le-a scos Tuncay Ozturk pentru a fi ocupate se regăsesc cele de social media content creator și de recepționer sau recepționeră.

Fostul soț al Andreei Marin are o clinică de recuperare medicală în sectorul 1 din București, iar pentru această locație el își caută angajați care să aibă o experiență de minimum doi ani.

Din câte se pare, cei care vor aplica pentru postul de social media content creator ar putea câștiga un salariu situat între 1.000 de euro și 1.500 de euro, după cum anunță Cancan, potrivit jurnaliștilor de la România TV. Iar pentru postul de recepționer sau recepționeră, remunerația este cuprinsă între 800 de euro și 1.200 de euro.

Sursele citate anunță că programul de lucru este de luni până vineri, între orele 09.00 și 19.00, dar și sâmbăta, de la ora 09.00 până la ora 14.00. Iar persoana care optează pentru jobul de recepționer sau recepționeră trebuie să fie comunicativă, politicoasă, amabilă și să aibă abilități bune de organizare.

Pe lângă salariul pe care îl oferă Tuncay Ozturk, se pare că angajații ar putea beneficia și de anumite bonusuri de performanță, dar și de unele reduceri la serviciile pe care clinica fizioterapeutului turc le oferă.

De-a lungul timpului, în cabinetul fostului soț al Andreei Marin au ajuns nume cunoscute din România, printre care Victor Rebengiuc, Marian Drăgulescu, Larisa Iordache și Mariana Mihuț.

