Acuzații grave la adresa lui Britney Spears

Cartea lui Kevin Federline va fi publicată marți, 21 octombrie 2025, și descrie comportamentul lui Britney ca soție și mamă, precum și îngrijorările lui Kevin cu privire la starea ei de sănătate, potrivit BBC.

Britney Spears a criticat public cartea, susținând că fostul său soț încearcă să profite de faima ei. Ea a descris conținutul memoriilor drept „extrem de dureros și epuizant”. În plus, cântăreața a sugerat că volumul lui Federline ar putea avea mai mult succes decât propriile sale memorii, intitulate „The Woman in Me”.

În cartea sa, Kevin Federline face o serie de acuzații grave la adresa foste sale soții. Potrivit unor fragmente dezvăluite de editura „Listenin” către BBC, el o acuză pe artista pop de comportament nesănătos ca mamă, inclusiv consum de alcool în timpul sarcinii și consum de cocaină în perioada în care cei doi fii ai lor erau alăptați.

Aceste acuzații au fost anterior negate de Britney, care a respins orice speculație legată de abuzul de substanțe.

Detalii din carte

Kevin Federline susține, de asemenea, că fiii lor erau adesea speriați de comportamentul mamei lor.

Într-un pasaj din carte, el scrie: „Uneori se trezeau noaptea și o găseau stând în tăcere în pragul ușii, privindu-i cum dorm – «Oh, ești treaz?» – cu un cuțit în mână. Apoi se întorcea și pleca fără nicio explicație”.

În memoriile sale, Federline își exprimă îngrijorarea pentru sănătatea mentală a fostei sale soții: „Adevărul este că această situație cu Britney pare să se îndrepte cu pași rapizi către ceva ireversibil. Din punctul meu de vedere, ceasul ticăie, iar noi ne apropiem de ora 11”.

El mai afirmă că, în trecut, a susținut tutela instituită asupra lui Britney, care a durat din 2008 până în 2021. În cadrul acesteia, viața personală și finanțele artistei au fost controlate de tatăl său și alte persoane. Cu toate acestea, Federline mărturisește că „nu a putut niciodată să o susțină pe deplin” pe Britney Spears în mișcarea „Free Britney”.

Relația dintre Britney Spears și Kevin Federline

Britney Spears și Kevin Federline s-au cunoscut în vara anului 2004, în perioada de apogeu a carierei muzicale a artistei. Cei doi s-au căsătorit la scurt timp după aceea și au avut doi băieți: Sean Preston, acum în vârstă de 20 de ani, și Jayden James, de 19 ani.

În 2006, Britney a depus cererea de divorț, iar separarea a fost finalizată în 2007. Lupta pentru custodia copiilor a fost intens mediatizată, iar în cele din urmă, Federline a obținut custodia exclusivă a băieților.

După acest moment, comportamentul lui Britney Spears a devenit subiectul unor controverse publice. Ea a atras atenția presei cu incidente precum rasul părului sau atacarea mașinii unui fotograf cu o umbrelă. Aceste episoade au ridicat întrebări cu privire la starea ei mentală.

În 2008, aceasta a fost spitalizată de două ori, iar ulterior a fost instituită o tutelă temporară, care a devenit permanentă în același an. Aceasta a durat până în 2021, perioadă în care ea nu a avut control asupra multor aspecte din viața ei și nu a deținut custodia copiilor săi.

Reacția lui Britney Spears

În urma publicării detaliilor din carte, Britney Spears a acuzat public fostul său soț că încearcă să o denigreze. Pe 15 octombrie, ea a scris pe rețelele de socializare: „Am implorat și am strigat mereu să pot avea o viață alături de băieții mei”.

Ea a adăugat că „relațiile cu băieții adolescenți sunt complexe”.

„Odată cu apariția știrilor din cartea lui Kevin, el și alții profită din nou de pe urma ei și, din păcate, acest lucru se întâmplă după ce Kevin nu mai are obligații de întreținere față de copii. Tot ce îi pasă sunt copiii ei, Sean Preston și Jayden James, și bunăstarea lor în timpul acestui scandal”, a precizat un purtător de cuvânt al lui Britney Spears pentru presa americană.

Motivele din spatele publicării cărții

Kevin Federline a explicat că a lucrat la această carte timp de mai mulți ani, dar a așteptat ca fiii săi să crească înainte de a o publica.

„Am început-o și am lăsat-o deoparte de multe ori pe parcursul a probabil cinci ani. Cred că este o descriere foarte bună a mea, a cine sunt, a tatălui care am devenit, a soțului care sunt, a fostului soț care sunt”, a declarat el pentru Associated Press.

Federline a mai spus: „Vreau ca copiii mei să poată merge mai departe în viață și să știe că adevărul despre tot ce s-a întâmplat este acolo, la vedere”.

În prezent, Kevin Federline este căsătorit cu Victoria Prince din anul 2013.

