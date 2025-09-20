Publicația MetroSport a amintit de faptul că inculpatul consumase cocaină, dar și de faptul că tatăl lui, Ilie Dumitrescu, a fost în trecut pe la mai multe echipe din Grecia.

„De ce a fost arestat fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul antrenor de la PAOK? Vești șocante vin din străinătate și îl vizează pe băiatul lui Ilie Dumitrescu, care a antrenat mai multe echipe din Grecia.

Fostul antrenor al echipelor AEK, PAOK, Egaleo, Akratitos și Panthrakikos și-a văzut fiul arestat pentru părăsirea victimei unui accident de circulație, dar și pentru consum de droguri! Așa cum se știe, acesta a consumat cocaină și va rămâne în închisoare pentru 30 de zile, riscând să fie pedepsit cu o sentință mai grea”, au scris jurnaliștii eleni.

Toto Dumitrescu riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Giovani Becali a avut prima reacție cu privire la cele întâmplate.

„Îl văd pe Ilie la televizor (N.r. pe Ilie Dumitrescu) , e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele. Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul.

Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo.

A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

