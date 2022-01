În pandemie, Mihai Trăistariu a traversat o perioadă foarte dificilă. Nu a mai avut cântări, nu a mai avut concerte, nici locuințele nu le-a mai putut închiria, așa că a trăit din economii. Ratele la bănci erau așa de mari, încât artistul a fost nevoit să își vândă una dintre proprietăți pentru a mai achita din creditul la bancă.

Acum, artistul spune că și-a revenit, se bucură din nou de adevărate câștiguri financiare. Chiar dacă în Mamaia Nord s-au construit multe blocuri cu apartamente, ale lui tot au căutare. „La început când s-a construit aici blocul în care am garsonierele, era zonă deschisă. Aveam vedere la mare, din pat.

Între timp, au apărut clădiri noi și hoteluri precum ciupercile după ploaie. S-a dezvoltat foarte mult zona de nord în Mamaia și toată lumea vrea hotel la malul mării. Bine măcar că suntem amplasați foarte aproape de plajă. Ieși din bloc și imediat ai plaja la picioare”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Și-a revenit din punct de vedere financiar

Artistul a anunțat că deja are cereri pentru sezonul estival 2022. A făcut primele rezervări. În luna aprilie, prețul unei garsoniere este de 150 de lei pe noapte, iar în luna august, o garsonieră ajunge la 350 de lei pe noapte. Așadar, Mihai Trăistariu are succes în afaceri încă de la începutul lui 2022.

„Am dat drumul la rezervări la apartamente. Deja am 10 rezevări de ieri până azi! Eu am anunțat pentru aprilie deschidere de sezon și cineva a vrut sâmbăta asta! Deja trebuie să pregătesc apartamentul. În principiu, lumea rezervă pentru luna iunie, că e mai ieftin.

Pentru iulie și august e mai scump. Vara trecută, luna august a fost plină, am avut record. Primii patru-cinci ani vreau să mă ocup eu, după care o să angajez un manager că nu mai am timp. Acum am doar o cameristă și un administrator”, a mai declarat Trăistariu, pentru click.ro.

