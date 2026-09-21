Un șofer de TIR est-european a intrat plin de sânge și clătinându-se într-o benzinărie. 14 mașini ale poliției germane au blocat imediat zona și au reținut alt camionagiu

Un șofer de TIR în vârstă de 57 de ani, originar din Europa de Est, s-a târât sâmbătă seară până la o benzinărie de pe A4, lângă Köln, Germania, cerând ajutor. Potrivit poliției, bărbatul suferise multiple tăieturi și răni prin înjunghiere.

El a fost transportat de urgență la spital de către paramedici, relatează portalul german de știri TAG24.

În acest context, Poliția a mobilizat 14 echipaje, fiind blocate drumurile de acces, relatează Presseportal. De asemenea, zona a fost verificată, inclusiv cu ajutorul câinilor de poliție.

Pentru a obține probe, ofițerii au confiscat camionul cu semiremorcă al bărbatului în vârstă de 57 de ani. Anchetatorii au găsit urme de sânge în cabină, relatează publicația germană Kölnische Rundschau.

Autoritățile investighează, de asemenea, dacă o ceartă anterioară între bărbatul în vârstă de 57 de ani și un al doilea șofer de camion de 31 de ani are legătură cu incidentul. Ofițerii l-au reținut pe acest al doilea șofer în apropierea zonei de odihnă.