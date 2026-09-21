Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru marți, 22 septembrie 2026. Iată ce temperaturi vor fi înregistrate în această zi, în România.

Vremea în România pe 22 septembrie 2026

Iată prognoza meteorologică pentru intervalul 22 septembrie, ora 9.00-23 septembrie, ora 9.00:

„Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa de la 12 grade în Transilvania și până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări și va ploua (cantități de apă de 2...10 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp), în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea, ploile se vor restrânge ca arie, spre regiunile centrale și sud-estice.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia, iar noaptea pe litoral (viteze de până la 45...50 km/h), în timp ce în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură, mai ales în prima parte a intervalului vor fi rafale de 60...70 km/h. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de brumă”, potrivit ANM.

Vremea în București pe 22 septembrie 2026

Iată cum va fi vremea în București în intervalul 22 septembrie, ora 9.00- 23 septembrie, ora 9.00:

„Vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de până la 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade”, conform ANM.