La finalul acestei luni se împlinesc trei ani de la trecerea în neființă a marelui actor Alexandru Arșinel. Regretatul artist, care a încântat generații întregi cu talentul și umorul său, a lăsat în urmă o avere considerabilă, iar fiii săi, Bogdan și Cristian, au reușit să împartă moștenirea de comun acord, fără procese și scandaluri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Potrivit declarațiilor făcute pentru CANCAN.RO de către Bogdan Arșinel, fiul cel mare, bunurile imobiliare și terenurile au fost împărțite echitabil: el a primit casa de vacanță din Câmpina, două terenuri la Dolhasca și Crevedia, precum și autoturismul Toyota, în timp ce fratele său, Cristian, s-a ales cu vila de pe litoral și casa din Sinaia.

O întrebare importantă rămânea însă legată de casa din Dolhasca, locul unde Alexandru Arșinel și-a petrecut copilăria și care avea o valoare sentimentală uriașă pentru marele actor. Bogdan Arșinel a precizat că proprietatea a rămas în familie și nu va fi înstrăinată, urmând să fie păstrată ca loc de suflet și de amintire a tatălui său.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

„Am predat-o, într-o anumită formă, primăriei orașului Dolhasca. Sunt ceva proiecte de viitor, pentru comemorarea tatălui meu. Avem pentru primăvara anului viitor în plan câteva evenimente. Dar să vedem cu criza asta financiară dacă vor fi fonduri suficiente pentru a finaliza, de către cei de la Administrația Locală a orașului Dolhasca, inaugurarea casei memoriale Arșinel Alexandru. E în curs de amenajare, cu multe obiecte de-ale tatălui, cu biroul lui de acasă, cu manuscrise, cu CD-uri cu muzica lui, cu tot ce a însemnat din punctul acesta de vedere. Odată cu acest eveniment, vor fi mai multe acțiuni”.

Pe 29 septembrie se împlinesc 3 ani de când Alexandru Arșinel a murit

În ceea ce privește comemorarea de la finalul lunii septembrie, fiul regretatului artist a mărturisit că va fi un eveniment restrâns, în familie, o simplă pomenire creștinească, fără fast sau implicarea conducerii Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, instituția unde Alexandru Arșinel și-a petrecut o mare parte din viață și carieră.

„Nu se va organiza nimic special. E o treabă în familie, discretă, o pomenire creștinească. Sunt clipe în care-ți aduci aminte cu bucurii și cu puțin regret. Dar asta e viața, rămânem cu amintirile frumoase. Sunt și mici regrete vizavi de anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar istoria va consemna la un moment dat”, a spus Bogdan Arșinel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE