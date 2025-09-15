Cătălin Scărlătescu, juratul emblematic de la MasterChef România, a avut o vară plină, între filmările show-ului culinar și momentele de relaxare la malul mării sau în Delta Dunării. Chef-ul recunoaște că, deși și-ar fi dorit, nu a avut timp nici de vacanță clasică, nici să-și pună casa din Deltă pe lista priorităților.

Pe lângă proiectele profesionale, viața chef-ului a fost marcată și de o nouă prezență feminină, despre care a preferat să păstreze discreția. În privința locuinței din Deltă, Scărlătescu spune că are planuri mari, dar se simte oarecum „presat” de vecini să ia măsuri cât mai curând.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.

Ce se întâmplă la filmările pentru MasterChef România

Juratul de la MasterChef subliniază că punctualitatea este unul dintre punctele sale forte, fiind mereu primul care ajunge la filmări, iar despre competiția dintre chefi povestește cu umor și voie bună, arătând că atmosfera din platoul Pro TV este plină de energie și provocări culinare.

„Eu nu întârzii niciodată. Vin primul. Dacă nu mă credeți, întrebați producția. Eu fac primele interviurile, eu sunt primul la muncă. Eu stau cred că de platou cel mai aproape. Am foarte puțin până ies din București. Plec cu o oră înainte. Știu când să plec, de aceea ajung primul, că prind tronsonul acela între 8 și jumătate când e gol. (…) În sezonul ăsta avem o competiție între noi. Se fac echipe și ne mai duelăm. Și atunci ăștia doi concurenți, pentru mine sunt concurenți, ei concurează pentru a câștiga proba. Ăștia sunt cei mai duri concurenți din toate timpurile.”

