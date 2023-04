Antena Stars a scos de pe post emisiunea „Reală by Ana Morodan” pe 29 martie, după ce s-a aflat că polițiștii i-au deschis vedetei dosar pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Reality show-ul se afla la al doilea sezon și era difuzat de luni până joi, de la ora 21.00. Conform Fanatik, nici nu mai sunt șanse ca emisiunea să revină la Antena Stars, cu toate că era deja filmat întregul sezon.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ultimul episod al reality show-ului „Reală by Ana Morodan” a fost difuzat la Antena Stars pe 28 martie. De atunci, pe paginile oficiale ale emisiunii, pe Facebook, pe Instagram, nu au mai apărut informații noi. Cu toate acestea, fanii au întrebat ce se întâmplă cu show-ul.

„Ce se întâmplă? Iar s-a amânat emisiunea sau ați schimbat iar ora? Ori e din cauza problemelor juridice ale Anei ?! Off..tare dezamagită sunt ! 😢”, a scris pe Instagram una dintre urmăritoarele emisiunii.

Recomandări Cronica unui fiasco legislativ. Cum s-au împiedicat liderii PNL și PSD de pragul la abuzul în serviciu

În emisiune, telespectatorii puteau urmări peripeţiile Anei Morodan, atât în timpul liber, cât şi în mediul de business, căci e și antreprenor.

Ana Morodan e plasată sub control judiciar

Ana Morodan a fost reținută, marți, 28 martie, după ce a fost oprită de două ori în trafic la interval de câteva ore. Prima oară, în jurul orei 16.00, ea nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit două mașini. I s-a reținut permisul, în urma acestui incident.

A doua oară, în jurul orei 22.00, ea a fost oprită din nou, fiind testată pentru consum de droguri și alcool.

„Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat Poliția, într-un comunicat.

Miercuri seară, Ana Morodan a fost eliberată sub control judiciar, pe numele ei fiind deschis un dosar pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Recomandări Piedone află azi dacă va fi liber. Curtea Supremă dă verdictul la recursul din dosarul Colectiv

În fața jurnaliștilor, Ana Morodan a negat că a consumat droguri, afirmând că „singura greșeală” a fost că a condus cu permisul suspendat.

„Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține Benzotamină și atât”, a declarat Ana Morodan.

GSP.RO Adelina, soția lui Cristi Chivu, anunț surpriză la 15 ani de căsnicie

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Care au fost ultimele cuvinte ale lui Thury Ștefan înainte să moară. Dezvăluiri tulburătoare ale soției: 'Avea...'

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Momentul dramatic când Dalibor Destanovic, antrenorul sârb al echipei de juniori Phoenix Galaţi, se prăbuşeşte pe teren şi moare

Știrileprotv.ro Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat

FANATIK.RO Acuze incredibile împotriva lui Florin Talpan: „Mi-a dat țeapă! Mi-e frică să nu pună vreun ucrainean să mă omoare!” Reacția nervoasă a juristului CSA Steaua. Video exclusiv

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Condițiile nu erau propice pentru ce am eu'. Boala cu care se confruntă Ada Dumitru, după Survivor

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2023. Fecioarele au ocazia să exerseze o metodă bună de a se liniști singure, atunci când se confruntă cu bănuieli sau temeri