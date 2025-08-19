Oana Zăvoranu trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce prietenul său bun, Marius, a murit în urmă cu aproape o lună. Vedeta încă nu reușește să-și revină și își exprimă durerea în mod public pe rețelele sociale.

Recent, Oana a împărtășit cu fanii ei momente intime în care încearcă să se descarce emoțional. Bruneta s-a pozat întinsă pe o pătură, pe iarbă, și a mărturisit că a rugat vântul să-i ia suferința din inimă. „M-am așezat cu fața la cer și pentru că adia puțin vântul, l-am rugat să îmi ia cu el toată durerea din suflet, minte și inimă. Vă iubesc, Oana!”, a scris ea pe Instagram.

Oana Zăvoranu s-a fotografiat îmbrățișând un copac

În altă postare, vedeta a fost surprinsă în timp ce îmbrățișa un copac, mărturisind că acest gest a ajutat-o să-și elibereze „greul” emoțional.

„Azi am simțit nevoia să ies cu tălpile goale prin iarba verde și plină de viață, să mă descarc de tot greul sufletesc… și apoi să iau copacul ăsta mare, bătrân și vânjos în brațe, să-i spun tot ce am pe suflet.

Cu drag,

Oana”

Într-un instastory, ea a adăugat: „Încerc mai greu ca oricând să îmi revin și… să revin la viață… care trebuie să meargă înainte în memoria lui și a celor pe care îi iubesc”.

Oana Zăvoranu continuă să găsească modalități prin care să-și gestioneze durerea, păstrând vie memoria prietenului său în fiecare zi.

