Cei doi au decis de comun să împartă custodia copiilor lor. Claudia Pătrășcanu își dorește ca domiciliul băieților să fie la ea, însă asta vor stabili la următorul termen al procesului, pe 3 noiembrie. Într-un interviu pentru „Xtra Night Show”, Gabi Bădălău spunea că el se ocupă de educația copiilor, că le plătește anual școala.

Claudia reacționează, și explică cum a decis să îi ducă pe micuți la o unitate privată de învățământ. „Noi amândoi am căzut de comun acord să transferăm acești copii de la o școală, la o școală privată. Am fost împreună de acord, am fost împreună la semnarea contractului, iar lui Gabi nu i-a cerut nimeni nimic să facă, doar că el și-a asumat acest lucru și a spus în fața a două doamne directoare de la școală că va plăti el școala copiilor, nimeni nu i-a cerut acest lucru”, a spus ea.

Și a continuat: „Gabi a decis ca pensia pe care le-o dădea copiilor de 2.500 de lei, și aceea nu era fixă și nici lunară. A decis să o ia copiilor. Ce înseamnă 1.250 de lei pe lună pentru fiecare copil. El a decis să le-o ia copiilor și să folosească în favoarea școlii. Tot el a decis acest lucru. Nu instanța, nu nimeni.

El nu dădea o pensie fixă în fiecare lună. O dădea când dorea el, când își amintea, dacă voia sau nu, nimeni nu i-a zis absolut nimic. Tot el a decis printr-o notificare dată de avocați să le ia pensia copiilor și să folosească banii aceștia în pentru a le plăti școala. O școală pe care, repet, el și-a asumat-o, dar nu o plătește la timp”, a mai spus ea pentru Fanatik.

Recomandări „Fără acest ajutor, mulți dintre cei care sunt acum în viață ar fi fost morți”. Cine sunt oamenii din armata civilă a Kievului care susțin din linia a doua rezistența pe frontul de luptă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Acum două săptămâni am primit o notificare de la Gabi că el nu mai dorește să dea pensia copiilor, că acea pensie se va duce la plata școlii. Și mi s-a părut un pic, așa… Să iei pensia copiilor… copiii nu merg doar la o școală privată. Copiii merg la activități pe care eu le plătesc: tenis, înot, fotbal, meditații, engleză. Sunt extrașcolare. Haine, mâncare, doctorii, farmacii”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Școala copiilor ei costă acum anual 5.500 de euro. „Se plătește anual. Oricum școala privată, cea din Constanța este de două ori mai ieftină și mai bună decât cea din București. Același Cambridge. Și dacă în Constanța se plătește 5.500 de euro pe an, în București același Cambridge peste 15.000 de euro pe an.

Mă îndoiesc, atâta timp cât lui Gabi este foarte greu să plătească și acești 5.000 de euro pe an și uită să plătească școala şi trebuie să fim anunțați de 3-4 ori, cu telefoane de la școală”, a mai explicat cântăreața.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Toni Iuruc, detaliu incredibil dezvăluit despre Simona Halep: „Vă spun ceva în premieră”

Playtech.ro Iulia Vântur, DESFIINŢATĂ pentru ce face în India! S-a făcut de râs, de ce este acuzată: 'Nu te ajută.....

Viva.ro O știa toată România, dar a ajuns de nerecunoscut! Ce s-a ales de ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

Observatornews.ro O tânără a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în Capitală. Vecinii spun că depresia şi dorul de copil ar fi împins-o la gestul extrem

Știrileprotv.ro Toni Iuruc, după ce Halep a fost depistată pozitiv: „Poţi să-i iei orice Simonei, dar dacă i-ai luat asta, o omori!” Declarație cutremurătoare: ”Nu mai e om!”

FANATIK.RO Cine este românul care a câştigat de 14 ori la loto. Un contabil a găsit algoritmul perfect și l-a aplicat în întreaga lume

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 22 octombrie 2022. Taurii ar fi de dorit să nu amestece vocea rațiunii în toate și să judece sentimentele la rece

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?