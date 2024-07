Claudia Pătrășcanu a răspuns la declarațiile făcute de Gabi Bădălău în emisiunea de la Kanal D și a dorit să clarifice aspectele controversate ale relației lor din ultimii cinci ani. Omul de afaceri a afirmat că nu și-a dat copiii afară din casă, subliniind că plecarea a fost, de fapt, decizia Claudiei. Mai mult, Bădălău a acuzat-o pe fosta sa soție că a orchestrat plecarea pentru a-l face să pară rău în ochii oamenilor.

În plus, Gabi Bădălău a susținut că plătește o pensie alimentară mult peste medie pentru copiii lor, contrazicând astfel afirmațiile făcute de Claudia în trecut.

Contactată de spynews.ro pentru a comenta aceste afirmații, Claudia Pătrășcanu a fost directă. Cântăreața a declarat că nu mai are nimic de-a face cu fostul său soț de cinci ani și că nu mai dorește să audă de el.

„Am iertat acestui om toate denigrările lui la adresa mea, timp de cinci ani în care nu-i mai aparțin, dar a mers prea departe cu denigrările și le continuă chiar la adresa copiilor noștri, spre rușinea lui. Face rău cu bună știință! De-acum înainte să-l ierte doar Dumnezeu! Rog toată presa, pe această cale, să-mi acorde respectul de a nu mă mai întreba nimic despre acest om de azi înainte. Pentru mine, acest om nu mai există! Nu-l cunosc!”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru spynews.ro.

Recomandări Culisele răfuielilor dintre doi baroni de Giurgiu. De ce l-a dat Dan Păsat pe adversarul său, Niculae Bădălău, pe mâna procurorilor DNA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Gabi Bădălău: „Eu nu mi-am dat niciodată copiii afară din casă”

Una dintre întrebările pe care Denise Rifai i le-a adresat invitatului său a fost: „Vă este rușine că v-ați dat copiii afară din casă?”

„Eu nu mi-am dat niciodată copiii afară din casă. Cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii, iar eu trăiesc să le ofer un viitor stabil și frumos. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei. Eu niciodată nu am dat-o afară din casă. Înainte să plece, ea a postat un mesaj pe Facebook, iar eu eram cu ea în casă. Claudia Pătrășcanu este genul de persoană care trăiește cu atenția de pe social media sau din mass-media. (…) Nu mi-am dat afară copiii din casă și nici pe ea. Eu nu am vrut să mă despart de Claudia Pătrășcanu, ea a vrut. Eu i-am spus că am avut o relație extraconjugală și i-am zis «Claudia, nu vreau să îmi pierd familia». I-am zis să ne punem la masă și să ne recăpătăm încrederea, pentru că eu nu vreau să-mi pierd familia”, a declarat Gabi Bădălău la Kanal D.

Recomandări INTERVIU Ecaterina Locoman, lector la Universitatea din Pennsylvania: „Americanii care îl votează pe Trump aleg împotriva propriilor lor interese”

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea i-a adresat lui Gabi Bădălău o altă întrebare directă: „Câți bani le dați copiilor dumneavoastră lunar?”. Aceasta a fost întrebarea cu numărul 20 din cadrul interviului, iar răspunsul a fost așteptat cu interes de telespectatori.

Gabi Bădălău a negat toate acuzațiile aduse de fosta lui soție și a explicat că îi susține foarte mult pe copiii lor: „Să știți că, chiar la ultimul termen de instanță, am depus extrasele din care reies sumele de bani virate Claudiei. (…) M-am săturat de toate acuzele ei nefondate, de toate jignirile ei, de toate problemele pe care mi le-a făcut și încerc să mă focusez doar pe creșterea și pe educația copiilor. Eu mă ocup de tot ce înseamnă parte financiară copii. Eu Claudiei îi ofer foarte mulți bani pentru copii sau pentru nevoile lor”.

Urmărește-ne pe Google News