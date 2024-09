După aproximativ trei ani de procese, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat în 2022. Chiar și așa, scandalurile nu au încetat între cei doi, nenumărate discuții au avut cu privire la creșterea și educarea celor doi copii pe care îi au împreună.

În instanța au decis să aibă custodie comună, însă domiciliul băieților să fie la mama lor, ei mergând des și în vizite și în vacanțe cu tatăl lor. Când toți credeau că apele s-au calmat între cei doi, Claudia Pătrășcanu a deschis public un nou scandal cu Gabi Bădălău, pe care îl acuză că i-a luat copiii. Tot ea spune că după cele două săptămâni petrecute cu tatăl lor, băieții trebuiau să se întoarcă ieri, 31 august, la ea.

Claudia Pătrășcanu: „Am ales să-mi strig durerea de mamă către Statul Roman, Poliția Romană și către drepturile copiilor”

„Astăzi, 31.08.24 după o perioada de timp de când tac, tac și iar tac…. am ales să-mi strig durerea de mamă către Statul Roman, Poliția Romană și către drepturile copiilor. Sunt 14 zile, mai exact de când copiii mei sunt în vacanță la tatăl lor, mai exact la domiciliul bunicilor din Bolintin Vale și, astăzi, conform hotărârii judecătorești, copiii trebuiau aduși acasă, la domiciliul meu.

Poliția din Bolintin Vale, mi-a transmis că a luat legătura cu el si a spus: «Nu îi aduc, să facă ce trebuie legal». Pe ce se bazează, omul acesta inconștient??? Nici poliția nu poate face nimic? Miercuri 28.08.24 am primit un mesaj de la tatăl copiilor mei, în care îmi transmite că el, își prelungește vacanța cu copiii, chiar și pe timpul meu.

În acest timp, vrând să port legături personale cu cei doi copii, tatăl, le închide telefonul imediat, nu-i lasă să vorbească și-mi transmite cuvinte precum «Marș, lasă-ne, copiii nu te mai vor, copiii nu mai vor la tine», îmi adresează injurii cumplite pe care cei doi minori le aud frecvent și nu pot face mai nimic”, a scris ea revoltată, pe Instagram.

„Îmi este dor de copiii mei și știu că și lor”

Totodată, ea îl acuză pe Gabi Bădălău că i-ar monitoriza casa din Constanța în care locuiește. „Mi-a fotografiat și filmat casa în care trăiesc copiii noștri…. zilnic sunt urmărită de o mașina unde stă cu farurile aprinse direct în casa mea….

Îmi este teama pentru mine și copii. Acest om inconștient și plin de ură care crede că, cu bani poate plăti orice si pe oricine. O familie care a acaparat toată România si care nu mă lasă să-mi cresc copiii liniștită și în pace.

Nu am vrut și nu vreau nimic de la acești oameni… vreau doar să mă lase în paceeee! În condițiile în care, pentru copiii mei am fost bună… l-am primit peste vacanța mea în Paris… i-am lăsat copiii în vacante cu el, cu bunicii etc. ÎMI ESTE DOR DE COPIII MEI ȘI ȘTIU CĂ ȘI LOR, dar tatăl nu-i lasă mințindu-i”, se mai arată în mesajul postat pe Claudia Pătrășcanu, pe internet.

Până la acest moment, Gabi Bădălău nu a făcut declarații despre situația expusă de Claudia Pătrășcanu, fosta lui soție.

