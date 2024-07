Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost mereu tumultuoasă, plină de suișuri și coborâșuri. Vedeta a mărturisit recent că, deși relația lor a fost presărată cu numeroase despărțiri și împăcări, sentimentele puternice dintre ei persistă și nu exclude posibilitatea de a forma în continuare un cuplu.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre momentele dificile prin care a trecut alături de Gabi Bădălău. Vedeta a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de partenerul său, dar a subliniat că între ei există încă o legătură puternică.

„Nu o dată, de mai multe ori!”, a spus Bianca, referindu-se la infidelitățile lui Gabi Bădălău. Aceasta a relatat unul dintre momentele delicate prin care a trecut, când l-a prins pe iubitul ei înșelând-o. Deși a fost o situație dureroasă, Bianca a vorbit cu umor și ironie despre această experiență.

„Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse…”, a glumit Bianca. „Am trecut, la un moment dat, când eram eu adolescentă, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a spus ea râzând.

Recomandări Medicii i-au replantat piciorul amputat fetiței de 7 ani lovite de un șofer de 17 ani. Operația a durat 9 ore. Fratele ei a murit în accident

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii”

Bianca Drăgușanu a continuat să povestească și a declarat că Gabi Bădălău a fost cel care i-a recunoscut la un moment dat o parte din greșelile făcute.

„Hai să-ți explic, există mai multe situații… Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb.

Adică… «Mai știi tu atunci când eram noi în parcare la Mariott și tu ai venit și ai zis arată-mi telefonul și eu am luat-o la fugă? Păi știi de ce-am luat-o la fugă?» Fix în momentul ăla îi scria aia cu care plecase, cu care fusese. Asta cum o numești? (…) El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii. Eram noi într-un moment liniștit al nostru și mergeam spre munte în mașină și, na, două ore jumate trei, cât a durat drumul, povesteam chestii și-mi zice – «Aaaa, mai știi tu atunci când am luat-o eu la fugă prin parcare și… Eu deja mă înverzisem la față, eram transformată. Zic: «Serios?» «Și mai știi tu când mi-ai cerut telefonul și mi-ai zis arată-mi cine-ți scrie iubire? Păi fix aia se-ntâmpla»”, a povestit Bianca.

Recomandări Sociologul Alfred Bulai, acuzat de foste studente de la SNSPA de abuzuri sexuale. Reacția profesorului și a universității la care predă

„Singurul lucru pe care-l știm amândoi este că ne iubim în momentul de față”

În cadrul podcastului, fosta prezentatoare a precizat că între ea și Gabi Bădălău încă mai există sentimente. La VIVA! Party, omul de afaceri s-a afișat alături de o altă femeie, petrecere la care a participat și Bianca Drăgușanu.

„Din păcate, trăim într-o comunitate și eu, și el, în care contează foarte mult ce spun oamenii din jurul nostru și cântărește foarte mult treaba asta… Niciunul dintre noi n-a spus că nu ne mai iubim. Nu știu dacă în momentul ăsta chiar suntem împăcați… Poate că ne dorim amândoi, el este plecat în vacanță cu copiii, eu sunt acasă. Nu știu exact ce-o să se-ntâmple, nu sunt lucrurile sigure. Am petrecut foarte mult timp împreună, am stat aproape 10 zile bot în bot, ne-am reconectat așa cumva, dar totul este incert în jurul nostru.

Singurul lucru pe care-l știm amândoi este că ne iubim în momentul de față, și aud asta, și-mi arată asta pe cât i se dă voie să-mi arate și… nu știu, nu pot să spun ce urmează, nici nu vreau să mai fac foarte multe declarații pe tema asta, pentru că, spuneam mai devreme, relația mea dacă ar fi fost una personală și n-ar fi fost dezvoltată în podcasturi și pe TV și pe la știri, poate că ar fi fost la alt nivel acum. Așa, trebuie să mă justific în fața unor persoane și personaje care oricum nu dorm cu mine-n pat. Și e mai greu să trecem peste anumite orgolii, peste anumite etape, peste anumite situații în care unii oameni s-au implicat de ambele părți să ne ajute să ne despărțim. N-au reușit, dar nu știu dacă noi am reușit să trecem penste etapa asta dificilă. (…) Tot ce pot să spun este că mă iubește și eu îl iubesc. Nu știu cât durează și nu știu de ce suntem sortiți să trecem prin așa ceva amândoi, că nu ne este ușor deloc nici mie, nici lui”, a mai spus Bianca.

Urmărește-ne pe Google News