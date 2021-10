A muncit 50 de ani, iar acum ajuns la 75 de ani, Rică Răducanu își trăiește bătrânețea în liniște. Fostul portar de la Rapid a mărturisit că are probleme cu banii de când a venit pandemia. Acum, el răsuflă ușurat pentru că problemele de sănătate ale soției sale au dispărut.

Rică Răducanu încearcă să facă economie, pentru că facturile sunt mari, iar banii sunt puțini. Fiul său îl ajută de fiecare dată când are probleme financiare.

„O să facem economie la televizor, noi, pensionarii. O să o lăsăm mai moale, mă mai uit doar o jumătate de oră. Am presimțit că va fi greu, încă de astă-vară. Închid lumina prin casă, în urma soției.

Noroc că ea este mai bine, cu sănătatea, le gătește nepoților, care învață online. Ne mai ajută cu bani fiul meu, ne descurcăm cum putem, el a mai lucrat, pe colo-colo, ca antrenor”, a spus Rică Răducanu pentru playsport.ro.

Acum, fostul mare sportiv române spune cu regret că nu a știut să-și negocieze contractul, în perioada de glorie, altfel astăzi nu ar mai fi dus grija banilor.

„Noi, aștia, mai în vârstă, nu am avut șansa să facem niște contracte serioase, ca să avem din ce trăi și la bătrânețe, așa cum se fac acum în fotbalul mondial. Pe atunci, luam cam 300 de lei și 1.000 de lei, la calificare. Dar, nu țineam de bani. Plecam cu gagicile la restaurante, pe la Intercontinental, erau vremuri tare frumoase. Maică-mea, săraca, îmi tot spunea: ”Băi, bagă ceva bani la saltea, că nu se știe, vin vremuri grele!”. Dar, n-am ascultat-o, n-am făcut economii”, ne-a mai povestit Rică Răducanu.

Ce probleme de sănătate are Rică Răducanu

Fostul sportiv a declarat că nu stă prea bine cu sănătatea. Rică Răducanu are probleme cu varicele și merge destul de des la tratamente. Acesta nu vrea să se opereze, pentru că îi este teamă,

„Mi se umflă foarte tare picioarele, acum vin de la doctor, am probleme cu varicele. Lunea, miercurea și vinerea merg la o policlinică, fac niște tratamente, pentru că nu e bună circulația sângelui. Încerc să scap, nu vreau să mă operez, mi-e teamă!”, a mai declarat acesta. Vara trecută, Rică Răducanu a muncit din greu, la terasa „Sirena”, pe care o deține la Neptun, ca să mai pună ceva bani deoparte.

Ce pensie are Rică Răducanu

Rică Răducanu a dezvăluit fără reținere că pensia pe care o primește lunar de la stat, după 50 de ani de muncă, e în valoare de 1.800 de lei.

„Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta. Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele, chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună, acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”, spunea fostul portar în urmă cu câteva luni.



