Ucraina este pregătită pentru armistițiu

„Ucraina propune încheierea acestui război prin contact direct între dumneavoastră și noi. Propun o întâlnire”, scrie Volodimir Zelenski în această scrisoare adresată „președintelui Federației Ruse”, Vladimir Putin.

„Propun stabilirea unei date clare pentru această întâlnire”, adaugă șeful statului ucrainean.

Zelenski subliniază că Ucraina este „pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor”, cu implicarea Europei și a Statelor Unite ca părți garante.

Conducerea de la Kiev a propus în repetate rânduri instaurarea unui armistițiu de durată pentru a facilita negocierile, dar regimul de la Moscova a respins această idee.

„Linia frontului de astăzi este linia de la care trebuie să înceapă diplomația”, notează președintele ucrainean.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a susținut anterior că ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar numai după finalizarea unui acord de pace.

Kremlinul îi cere din nou lui Zelenski să vină la Moscova

Întrebat despre scrisoarea lui Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin nu a văzut scrisoarea, dar că președintele ucrainean „poate veni în orice moment la Moscova”.

Vladimir Putin a respins ideea unei întâlniri în străinătate cu Volodimir Zelenski și i-a cerut să vină în Rusia, unde Kremlinul i-a deschis președintelui ucrainean un dosar penal după ce a declanșat invazia la scară largă din Ucraina.

În scrisoare, publicată pe site-ul Președinției Ucrainei, Volodimir Zelenski precizează că Vladimir Putin a schimbat complet relațiile ruso-ucrainene de când s-a instalat la putere, acum 26 de ani, transformând cooperarea economică și dialogul într-un conflict militar sângeros.

Războiul este alegerea „personală” a lui Vladimir Putin

Zelenski observă că războiul este „o alegere personală” a lui Putin și îi transmite liderului autoritar rus că istoria îl va reține astfel. Președintele ucrainean afirmă că tot mai mulți ruși sunt nemulțumiți de consecințele războiului purtat de Putin împotriva Ucrainei, enumerând, printre motive, creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi mobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului.

Șeful statului ucrainean semnalează că armata rusă a suferit pierderi grele pe front, doar în luna mai peste 30.000 de soldați invadatori fiind uciși sau grav răniți.

Zelenski reiterează că Ucraina nu își dorește războiul și că este pregătită să ajungă la pace, inclusiv printr-o întâlnire directă la cel mai înalt nivel. „Nu vă fie teamă să ieșiți din război. Acesta este principalul lucru de care este nevoie acum”, îi scrie Zelenski lui Putin.

Prin urmare, președintele ucrainean propune organizarea unei întâlniri într-o țară terță, precum Elveția, Turcia sau un stat din lumea arabă. „Războiul trebuie oprit prin negocieri directe, cu implicarea unor garanți internaționali, inclusiv SUA și Europa”, cere el.

Ucraina rămâne pregătită să se apere, dacă liderul rus refuză din nou pacea

Pe lângă încetarea focului pentru facilitarea negocierilor de pace, Zelenski propune un schimb de prizonieri de război cu Rusia după principiul „toți pentru toți”.

Pe de altă parte, Zelenski avertizează că regimul de la Moscova caută să prelungească războiul și analizează deja scenarii militare pentru 2027 și 2028.

La final, șeful statului ucrainean dă asigurări că țara sa își va continua lupta pentru independență dacă regimul de la Kremlin va refuza negocierile și reiterează că oprirea războiului depinde doar de Vladimir Putin. „Alegerea vă aparține acum. Gata cu războiul!”, încheie Volodimir Zelenski.

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