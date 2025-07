Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit în 2020, după o relație lungă. Formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri și fac echipă bună atât acasă cât și la locul de muncă.

„Sunt într-o perioadă frumoasă, în care m-am regăsit și am învățat să aleg ce îmi face bine. Profesional, lucrez la câteva proiecte care mă reprezintă, iar pe plan personal, sunt liniștită, împăcată și fericită că sunt înconjurată de oameni dragi.

Viața este plină de surprize, dorința de schimbare se datorează soțului meu, care a crezut în mine și m-a sprijinit, așa am ajuns să fac lucruri și să mă reinventez, dacă pot spune așa, în alt oraș. Norocul a fost că am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă, așa îmi place să spun, am lucrat pentru cluburile noastre, unde am avut ocazia să pun în aplicare concepte și să dezvolt lucruri frumoase care să îi facă pe oameni fericiți.

Recunosc că nu este ușor și nu mereu am maturitatea de a separa lucrurile de la job cu cele personale, adică mai duc acasă anumite trăiri. Aici, Tinu gestionează foarte bine situația și mi-a explicat de la început cum o să fie. Nu l-am crezut, am crezut că eu sunt altfel, dar timpul mi-a demonstrat că avea dreptate. Acum gestionăm bine, eu am părțile mele de care mă ocup, iar Tinu ghidează și montează tot nucleul, nu știu cum poate să le alinieze pe toate, dar știu că face cea mai bună treabă”, a spus Roxana Ionescu pentru revista VIVA!