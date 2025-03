În vârstă de 78 de ani, Petre Roman e căsătorit din anul 2009 cu Silvia Chifiruc, o cântăreață în vârstă de 52 de ani. Având în vedere notorietatea lor, cei doi au preferat să își țină viața de familie privată, foarte rar au ieșit public să povestească despre iubirea lor sau viața lor alături de băiețelul lor.

Acum, Petre Roman a rupt tăcerea într-un interviu pentru Cancan și a mărturisit ce se întâmplă în casa lor. A recunoscut că el crede în superstiții și că respectă unele obiceiuri și acum, în casa lui și a Silviei Chifiriuc. „Am moștenit câteva superstiții de la bunica mea, care era o persoană foarte credincioasă.

De exemplu, să nu omori niciodată un păianjen. E o protecție a casei și nu trebuie să-l omori. Alta era să nu deschizi niciodată umbrela în casă, pentru că aduce ghinion. Sunt tot felul de superstiții și tradiții care au semnificațiile lor, fiindcă în spatele lor s-a adunat o lungă experiență a oamenilor. Eu le privesc cu mult respect și admirație.

Dacă s-ar respecta anumite datini mai ales și-n sfera politicii, am scăpa de anumite belele. Cea mai importantă e datina care privește smerenia. Adică omul să o accepte, ceea ce înseamnă că accepți că ai făcut și tu lucruri care nu-s în regulă. Dacă ar fi smerenie în politică, ar fi foarte bine”, a declarat acesta.

Cu ce se ocupă Petre Roman, la 78 de ani

Retras de mai mulți ani din politica românească, Petre Roman a ieșit la pensie, însă muncește în continuare. E profesor, dar și președinte la Universitatea din Geneva. În 2022 s-a aflat că tatăl Oanei Roman predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție privată care a fost înființată în 1984. Instituția are filiale în Europa, dar și în Asia și Africa de Vest, la Burkina Faso.

„Sunt în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. Am fost în foarte multe țări, unde mi-am ținut conferințele. Aceasta e satisfacția mea cea mai mare că-mi împlinesc pasiunea. M-am întors în știință și cercetare, am izbândit, am avut foarte multe invitații, în Europa, în India, în China. Și am evitat să mă mai pronunț în politică. La ora actuală am o notorietate dobândită în domeniul ăsta, știința climei și a apei. Asta am făcut dinainte de Revoluție”, a mai declarat Petre Roman, care și acasă are o activitate intensă.

Îl ajută pe Petrus, fiul lui, la matematică. „La matematică face cu mine. Matematica înseamnă exercițiu, reguli pe care le aplici. El e un om reflexiv, înțelepțelul îi zic unii”, a completat el.

Ce pensie are Petre Roman

În noiembrie 2022, Petre Roman dezvăluia că de la stat primește lunar pensia de aproximativ 10.000 de lei, însă continuă să muncească, el începuse să predea la o universitate din Geneva. „Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care, de asemenea, sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni.

În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, a declarat Petre Roman la Antena 3. În urma recalculării făcute în toamna acestui an, pensia lui Petre Roman s-a mărit. „Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme.

De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a dezvăluit el pentru bugetul.ro.

