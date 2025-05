Să obții punctaje mari a însemnat aflarea în fruntea clasamentului. Să fii printre primii a devenit egal cu o calificare atât de dorită în marea finală! Acum, timpul trece tot mai rapid, iar ocazia pentru a câștiga acest sezon este tot mai aproape. Sâmbătă seara, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, patru echipe vor da totul pentru a convinge jurații, colegii și publicul că merită să fie campionii sezonului cu numărul 21, de la Te cunosc de undeva!

Echipele finaliste de la Te cunosc de undeva”, sezonul 21

Oana Matache și Radu Siffredi s-au calificat în finală, după ce au câștigat Duelul de săptămâna trecută, și nu au mai avut emoția jurizării, iar Ruleta le-a oferit o piesă care i-a făcut să zâmbească! Cei doi vor interpreta piesa ”Stay” de la Shakeaspears Sister și simt că această prestație va întregi un frumos tablou al participării lor. ”Am intrat ca doi best friends care sunt pregătiți să râdă unul de altul, să nu se ia foarte în serios, să învețe chestii noi, unul de la altul, chiar dacă ne ciondănim”, povestește Radu, la final de proiect. Dacă vor câștiga, rămâne de văzut.

Cristian Porcari și Mark Stam au oferit în semifinală un moment care i-a ridicat pe toți cei din sală în picioare și i-a făcut pe mulți să plângă! Acum, Ruleta a continuat să-i provoace și pentru finală le-a ales piesa Creep, de la Radiohead, care vine ca o încununare a muncii lor. ”Timp de 4 luni am făcut cunoștință cât nu fac cunoștință prietenii în 10 ani. Am plâns, am râs amândoi”, recunoaște Mark, înainte de ultima prestație pe scenă. Să fie oare și cea care le va aduce premiul?

Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu au continuat să impresioneze și-n penultima etapă a show-ului, când au avut parte de o interpretare pe cinste, care le-a dus direct pe locurile fruntașe. ”Ne-am găsit bucurie în toate momentele pe care le-am făcut”, spune Bianca, iar asta se va vedea și sâmbătă când vor aduce un spectacol cum nu s-a mai văzut, pentru piesa This is me, din musicalul The greatest showman. Poate să fie chiar show-ul pentru victorie?

Ioana State și Tudor Ionescu au fost surprinși de votul celor din sală, care i-au pus pe primele locuri în alegerile lor și i-au trimis în marea finală, iar acum vor să arate că au meritat această șansă! Piesa va fi una șocantă: ”Sweet dreams”, de la Marilyn Manson. ”Ne dorim să nu ne facem de râs în finală”, spune cu zâmbetul pe buze, Ioana, așa că alături de partener, continuă pregătirile pentru ultima prestație. Pot ei să răstoarne calculele și să plece acasă cu trofeul?

Patru momente incredibile pentru marele premiu! Toate pot fi urmărite sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în Marea Finală Te cunosc de undeva!, sezonul 21.

Cine sunt echipele care nu s-au calificat în finală

Emy Alupei și Laila Hafiz au ratat la limită calificarea, având cu doar șapte puncte mai puțin decât echipa din fața lor, iar dezamăgirea lor a fost una extrem de mare. Cu toate acestea, Ruleta le-a oferit o piesă de la Billie Eilish, artistă pe care și-o doreau de multă vreme. „Nu am ajuns în finală, dar avem o piesă care ne place”, a mărturisit Laila, imediat ce a început pregătirea, iar colega ei a menționat că se simte de la „agonie, la extaz”.

Având în vedere că Emy a mai adăugat: „Cred că e cel mai frumos moment”, rămâne de văzut ce reacții vor stârni.

Alexandra Ungureanu și Keo au o provocare de final care-i scoate, și de această dată, din zona de confort. Piesa celor de la Azucar Moreno nu este neapărat pe placul lui Keo, dar acesta a reușit să demonstreze deja că în acest show este dispus să-și depășească toate limitele pe scenă.

„Am reînvățat să avem emoții foarte mari, ca la început de carieră. Ne-am dat un restart”, mărturisește artistul, completat de colega lui, Alexandra: „Au fost momente multe prin care ne-am depășit limitele, dar până la urmă, totul este de dragul show-ului”.

NiCK NND se pregătește și el pentru apariția finală, pe cont propriu, iar piesa propusă este una plină de spectacol și voie bună, Cartea Junglei! „Am cel mai tare număr din finală. Acest moment va face istorie în cadrul show-ului”, povestește solistul, care a ținut să mai spună că: „Personajul mi se potrivește din toate punctele de vedere”.

Aflați pe ultimul loc în clasament, Doinița Oancea și Marian Capet încheie sezonul cu o nouă piesă care va aduce starea de bine și multe râsete: colaborarea dintre Mihai Bendeac și CRBL! „E momentul să fac mândrii toți țăranii mei”, declară Capet înainte de a urca pe scenă. De cealaltă parte, Doinița a tras o concluzie surprinzătoare la final de drum: „Cea mai mare provocare la Te cunosc de undeva!… a fost Te cunosc de undeva!”.

