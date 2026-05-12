Suspectul ar fi menționat Muzeul Luvru ca posibilă țintă

Potrivit PNAT, bărbatul este „suspectat, pe de o parte, că ar fi plănuit o acțiune violentă de inspirație jihadistă și, pe de altă parte, că ar fi avut intenția de a efectua o hijra (exil într-un teritoriu islamic) în rândurile organizației teroriste Stat Islamic din Siria sau Mozambic”.

Surse apropiate anchetei au declarat că planul de atac ar fi vizat „un muzeu din Paris și membri ai comunității evreiești”. Publicațiile Le Monde și Le Parisien au indicat că suspectul ar fi menționat Muzeul Luvru ca posibilă țintă, precum și comunitatea evreiască din arondismentul 16 al Parisului.

Investigația a fost declanșată după un control de rutină

Bărbatul, rezident în La Garenne-Colombes, o suburbie a Parisului, a fost arestat joi, în cadrul unei anchete preliminare deschise pe 27 aprilie pentru „asociere de răufăcători teroriști în vederea comiterii de infracțiuni împotriva persoanelor”. Dosarul a fost încredințat Direcției Generale de Securitate Internă (DGSI) și secției antiteroriste a brigăzii criminale SAT-BC.

Potrivit Le Monde, investigația a început după un control de poliție în centrul Parisului, pe 28 aprilie. Individul a fost oprit în timp ce conducea un autoturism folosind un permis fals. Ulterior, el a fost plasat în custodia poliției și, apoi, în centrul de reținere administrativă, deoarece nu deținea un permis de ședere valabil.

Conform aceleiași surse, suspectul s-a născut în 1999, în Djerba, și a sosit în Franța în 2022, venind din Lampedusa, pentru a căuta un loc de muncă.

Ce dovezi au fost găsite în telefon și pe rețelele de socializare

Ancheta a relevat multiple indicii. Analiza telefonului său mobil a scos la iveală numeroase clipuri de propagandă jihadistă și sute de fotografii cu arme de foc și cuțite.

Pe rețelele de socializare, suspectul folosea o imagine de profil care prezintă un luptător al Statului Islamic executând prizonieri.

De asemenea, telefonul său conținea căutări pe ChatGPT legate de „cum să construiești o bombă” și despre efectele explozibilului TNT, conform relatărilor Le Monde.

Mai mult, a fost descoperit un videoclip în care bărbatul își ridică degetul, un gest asociat adesea cu loialitatea față de grupări jihadiste, și strigă „Allah Akbar”.

Bărbatul a negat orice intenție de a comite un act terorist

În timpul interogatoriului, suspectul a negat orice intenție de a comite un act terorist, potrivit Le Monde.

Cu toate acestea, după plasarea în custodia poliției și audierea sa, a fost pus sub acuzare și reținut preventiv, conform cererii formulate de Parchetul Național Antiterorist.

Avocatul său nu a oferit niciun comentariu în acest sens, conform unui răspuns solicitat de AFP.

Amenințarea jihadistă, în creștere din 2024

După o scădere semnificativă între 2021 și 2023, amenințarea jihadistă a crescut din nou începând cu 2024, potrivit raportului din 2025 al PNAT. Anul 2024 nu a înregistrat victime ale terorismului în Franța, însă, în 2025 au fost comise trei atentate de inspirație jihadistă în Apt, Mulhouse și Lyon, soldându-se cu două decese. În același an, DGSI a reușit să prevină șapte atentate.

„Autonomizarea anumitor autori, neafiliați unei organizații teroriste, și o mai mare flexibilitate ideologică, în special în rândul minorilor și al tinerilor adulți, sunt principalele trăsături ale noilor forme de jihadism”, a precizat Parchetul Național Antiterorist.

Un alt caz similar a avut loc în aprilie 2025, când un adolescent de 15 ani din regiunea Rhône a fost arestat pentru planificarea unei „acțiuni violente” împotriva comunităților evreiești sau LGBTQ+. Băiatul, care se declara pregătit să moară „ca martir”, a fost pus sub acuzare și plasat în detenție provizorie.

Un caz recent din Statele Unite arată cât de ușor pot ajunge conversațiile cu ChatGPT în dosare penale. Mesaje pe care utilizatorii le consideră private pot fi analizate de anchetatori și folosite în instanță pentru a demonstra intenții sau comportamente.





