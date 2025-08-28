Sore a mărturisit că vara aceasta nu a avut parte de o vacanță lungă, așa cum și-ar fi dorit, ci doar de câteva escapade scurte.

„Din păcate nu am avut o vacanță așa cum mi-aș fi dorit, lungă, în toată această vară, ci un cumul de vacanțe de câteva zile. După toată vara aceasta, consider că aș mai avea nevoie de o vacanță. Vara mea a fost mai mult cu deplasări în interesul job-ului, însă am mai reușit să lipesc câteva zile cu familia”, a declarat Sore pentru Spynews.ro.

„Nu am simțit vacanța așa cum a simțit-o, de exemplu, fiica mea. Două luni de trezit la ce oră a vrut ea și program după bunul plac. Mă încearcă o nostalgie destul de puternică, gândindu-mă că, deși creștem, devenim adulți, avem responsabilități, unii dintre noi au copilul interior destul de activ.

Mă gândesc la niște lucruri pe care, poate, mi le-aș dori, dar nu mai am vârsta necesară. Cum ar fi, de exemplu, să fiu copil măcar pentru o săptămână, fără program, bine, tot cu fiica mea lângă mine, dar să fiu și eu prietena ei, să ne jucăm împreună fără să sune telefonul, fără lucruri obligatorii care trebuie rezolvate”, a mai spus cântăreața.

În cadrul interviului, Sore a vorbit și despre fetița ei, Erin., în vârstă de 8 ani. „Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar.

Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit.”, mai spune cântăreața.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine”, a mai declarat artista.

