Apropo TV începe duminică, 23 februarie, de la ora 13:00, la PRO TV. Sezonul cu numărul 41 aduce o serie de materiale sub genericul „Ce am câștigat în ultimii 10 ani” și acoperă un spectru larg de teme.

Seria „Ce am câștigat în ultimii 10 ani” acoperă o tematică largă, asemeni țării, în fond, de la Noua Bucătărie Românească și vinul aferent; la noul design și noile festivaluri made in Romania; de la turismul intern și noile comunități rurale, la flagship cities și new comedy.

Iar invitații lui Andi Moisescu din acest sezon sunt pe măsură: de la Ilie Bolojan și Andreea Esca la Alex Petricean și Irina Rimes, de la Tudor Giurgiu și Adi Despot la Selly și Mircea Bravo.

„Trebuie să recunosc că istoria recentă ne-a dat puțin cu capul de toți pereții, așa încât am ajuns la concluzia că, poate n-ar fi rău să realizăm că dincolo de vrăjeală, corupție și manele, sunt oameni care chiar s-au străduit, au creat, au inovat și au pus niște lucruri admirabile în mișcare.

Începem prin urmare, cu voie bună, în limita stocului disponibil, un serial în 14 episoade, despre ce am câștigat în ultimii 10 ani. Căci, vorba unui reper cultural din Caracal, nici nu știm ce-am putea pierde”, a spus Andi Moisescu.

Nu ratați, duminică, de la ora 13:00, noul sezon Apropo TV! Emisiunea va cuprinde o varietate de teme evidențiate și de o nouă grafică menită să susțină și mai tare un sezon cu totul fresh și actual.

