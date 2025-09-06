Prima ediție promite să cucerească telespectatorii cu o varietate de momente memorabile și neașteptate. De la un bărbat care reușește să transforme oalele în instrumente muzicale, la un artist capabil să fluiere orice piesă într-un mod inedit, scena va deveni locul unde talentul ia cele mai surprinzătoare forme.

Tot aici, prima femeie magician din România își va dezvălui trucurile spectaculoase, în timp ce un concurent ce susține că a cântat alături de legendarii The Beatles își va spune povestea prin muzică. Iar pentru o notă de excentricitate, o fanfară specializată în înmormântări va încerca să transforme solemnitatea într-un show autentic.

Surprizele nu se opresc aici. Publicul va descoperi pe parcursul acestui sezon și o femeie care stă atârnată de propriul păr, un bărbat care creează muzică doar cu ajutorul unui pix, artiști cu recorduri Guinness Book, dar și ansambluri de dansuri populare ce ridică nivelul unui spectacol de talente la standarde demne de marile teatre internaționale. Momentele de pantomimă, show-urile de lasere sau coregrafiile de balet reinterpretat completează o experiență intensă, greu de uitat.

Diversitatea și spectaculosul sunt amplificate de un juriu plin de personalitate: Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Cu opinii puternice și reacții imprevizibile, aceștia adaugă energie, umor și tensiune, intrând adesea în dezacord cu deciziile publicului și transformând fiecare ediție într-un spectacol complet.

Mecanismul show-ului este simplu: fiecare concurent urcă pe scenă și își prezintă numărul, iar cei 100 de spectatori decid, prin biletele plătite, cât valorează prestația. Astfel, un artist poate pleca acasă cu câteva sute de lei sau chiar cu aproape 4.000 de Euro – bani oferiți pe loc. În cele 13 ediții înregistrare până acum, The Ticket a depășit deja 300.000 de Euro strânși din biletele cumpărate de public. În decembrie, tensiunea va atinge apogeul, odată cu marea finală live The Ticket, când cel mai bun concurent va câștiga Marele Premiu de 100.000 de Euro.

