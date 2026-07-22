Ce spun foștii concurenți de la Insula Iubirii despre Radu Vâlcan: „De fiecare dată îmi dă emoții”

Insula Iubirii – Reuniuni va debuta joi, pe 23 iulie, la Antena 1. Este vorba despre un format separat de Insula Iubirii, sezonul 10, care va începe din septembrie, în care foști concurenți revin pentru a povesti ce s-a întâmplat după încheierea experienței din Thailanda.

Au fost difuzate primele imagini. Iată ce declarații au făcut câțiva dintre foștii concurenți de la “Insula Iubirii” despre revederea cu amfitrionul emisiunii.

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Daniel Ungureanu alias Dany Boy: „Sincer, cele mai mari emoții le am numai când aud de numele lui Radu. Da, sincer, o să am emoții. Abia aștept să-l revăd și sunt convins că o să fie totul bine.

Alin Simoiu: „Am emoții, ca de fiecare dată Radu îmi dă emoții. Vine cu întrebări care mă pun în dificultate, ceea ce îmi place”.

Maria Covașa: „Nu, nici atunci nu am avut așa. Venim cu alt vibe și altă gândire, pentru că atunci eu m-am dus într-o relație, acum e total diferit, adică nu mai am emoții”.

Marcel Andrei: „Emoții cu Radu? Nu, l-am mai văzut. Poate puțin așa, de la intrare, salut și câteva secunde o să fie, dar după aceea nu mai. O să mă acomodez imediat”

Pe lângă mărturisirile participanților, producătorii vor readuce în atenția publicului și unele dintre cele mai virale momente din sezoanele anterioare. Foștii concurenți își vor revedea imaginile și vor comenta, cu sinceritate, reacțiile și deciziile pe care le-au luat atunci, oferind explicații pentru situațiile care au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

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