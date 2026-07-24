Cisterna a luat foc după ce s-a izbit de tren și a ars complet

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău a intervenit imediat pentru a stinge incendiul izbucnit în urma coliziunii dintre trenul InterRegio 1952, care circula pe ruta Suceava–Constanța, și autocisterna de ciment.

„În aceste momente, pompierii băcăuani intervin în urma unui accident feroviar produs în comuna Filipești, în care au fost implicate un tren de călători InteRegio, care circula pe direcția Suceava–Constanța, și o autocisternă încărcată cu ciment. În urma impactului, autocisterna a fost cuprinsă de flăcări, incendiul manifestându-se generalizat la nivelul cabinei”, a declarat ISU Bacău.

Cei 200 de pasageri din trenul Suceava – Constanța au fost evacuați în siguranță

Cei aproximativ 200 de călători aflați în tren s-au autoevacuat rapid înainte de sosirea echipajelor de intervenție, potrivit News.ro.

„Din primele informații, nu sunt raportate victime. Incendiul a fost lichidat. Cabina autocisternei a ars în totalitate, iar două vagoane ale trenului au fost afectate de căldura degajată”, au transmis pompierii.

Impactul violent a dus la avarierea liniei de contact pe firul II al căii ferate, care asigură alimentarea cu energie electrică a trenurilor.

„Conform evaluărilor disponibile la această oră, avaria este de amploare și necesită intervenții tehnice complexe”, a precizat Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Două drezine au fost trimise din Bacău și Roman pentru a repara infrastructura avariată.

Cele două vagoane afectate au fost îndepărtate, iar trenul și-a putut relua călătoria

După intervenția echipelor tehnice și îndepărtarea celor două vagoane afectate, trenul va putea fi preluat de o altă locomotivă și își va continua traseul către Constanța.

„Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași este mobilizat pentru evaluarea stării infrastructurii, stabilirea întinderii avariei și organizarea lucrărilor de remediere. Repunerea sub tensiune și reluarea circulației pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervențiilor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranță”, au mai transmis reprezentanții CFR, în cursul serii de joi.

Cum s-ar fi produs incidentul din Bacău

Potrivit sursei citate mai sus, trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul feroviar este dotată cu un sistem automat de semnalizare, care avertizează șoferii asupra apropierii trenurilor. Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, șoferul ar fi ignorant semnalele luminoase.

Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate împrejurările care au dus la producerea incidentului, în urma unei anchete detaliate. La acest moment, se verifică toate datele legate de incident și impactul acestuia asupra traficului feroviar.

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