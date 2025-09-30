După ce Alina Sorescu l-a acuzat de comportament violent, Alexandru Ciucu a oferit o reacție exclusivă pentru Știrile Antena Stars.

„Ea voia să se dea jos din maşină. Îmi zicea s-o las acolo că se descurcă şi singură să ajungă la aeroport. Evident că nu am lăsat-o, ne-am calmat și am vizitat centrul vechi din Bergamo unde am și mâncat de prânz.”, a spus Alexandru Ciucu la Știrile Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Cum poate spune că am fost agresiv cu tatăl ei ? Exact în perioada aceea le făceam injecții în burtă pentru că aveau Covid ambii părinți ai Alinei, pentru că erau în grupa de risc din cauza vârstei. Și ca să nu iasă din casă le-am facut eu injecțiile. Câte 15 injecții la fiecare. Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva”, a mai spus Alexandru Ciucu.

După 12 ani de căsnicie și doi copii, Alina Sorescu dezvăluie sacrificiile făcute pentru familie și comportamentul șocant al fostului soț, Alexandru Ciucu, în timpul mariajului lor. Ce a ieșit acum la iveală.

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu în cadrul emisiunii Un show păcătos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE