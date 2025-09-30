După 12 ani de căsnicie și doi copii, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la un divorț dificil, urmat de un conflict public tot mai intens. Recent, artista a făcut declarații tulburătoare despre comportamentul fostului soț în timpul mariajului lor.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au căsătorit în 2010 și au împreună două fiice, Raisa și Carolina. Deși în aparență erau un cuplu discret și armonios, în spatele ușilor închise, relația lor era mult mai complicată.

Alexandru Ciucu ar fi amenințat-o pe Alina Sorescu de față cu copiii

După divorț, artista a povestit că și-a pus cariera pe pauză și a făcut numeroase sacrificii pentru familie, în timp ce sprijinul emoțional din partea soțului lipsea. Mai mult, Alina a susținut că a fost amenințată de Ciucu chiar și în prezența copiilor.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu în cadrul emisiunii Un show păcătos.

Alexandru Ciucu a fost dat afară din firmă de părinții Alinei Sorescu

Despărțirea oficială a avut loc după un proces juridic de aproape trei ani, în care custodia celor două fetițe a fost un punct central. Alina a declarat că s-a ocupat aproape singură de creșterea copiilor, cu sprijinul părinților săi, în timp ce fostul soț era adesea absent sau neimplicat. În plus, artista a relatat că, atunci când părinții ei nu erau prezenți, comportamentul lui Ciucu era total nepotrivit.

„Relația cu părinții lui era conflictuală, demult. Ei au avut niște celebre magazine împreună (…) S-au certat, l-au dat afară din firmă”, a spus Alina Sorescu.

Într-un alt episod controversat, Alina a dezvăluit că Alexandru Ciucu ar fi urmat un curs la Paris, pentru care ar fi plătit 30.000 de euro, plus o chirie lunară de 3.500 de euro, deși în instanță, designerul ar fi declarat un venit de doar 800 de lei. Relațiile tensionate cu propriii părinți și excluderea sa din firma familiei au fost alte aspecte sensibile menționate de artistă.

„Păi, în proces, Alexandru a declarat că are un venit de 800 de lei”, a spus cântăreața.