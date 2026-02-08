Andi Moisescu l-a dat de gol pe Mihai Bobonete

Andi Moisescu a vorbit despre debutul sezonului cu numărul 16 al emisiunii Românii au Talent și despre cât de mult o apreciază pe noua lui colegă, Carmen Tănase.

„Să vezi câte urmează. Dar duce Carmen, duce… Bobo o încearcă greu de tot, o să vedeți, se duce departe rău. Pe mine m-a cucerit cu atitudinea pe care a avut-o la masa juriului, pentru că sunt actori geniali care atunci când sunt puși în situația de a fi ei înșiși, nu să interpreteze un rol, nu mai reușesc să genereze același tip de emoție. Sunt geniali când interpretează un rol, dar dacă-i pui să fie ei înșiși, nu transmit mare lucru.

Ei, Carmen, când e ea însăși, îți vine s-o iei, s-o pupi. E de senzație. Noi am pus-o în niște situații în care putea să se supere, să ne zică «Bă, sunteți nesimțiți».

Eu nici în glumă nu-mi permit să mă duc prea departe, dar ea a intrat în jocurile astea. Dar în orice situație am încercat să o împingem, ea a fost total de acord. Știi cum reacționa? Ne zicea: «băieți, doar atât puteți?». E mortală!”, a spus Andi Moisescu, pentru revista VIVA!

Întrebat dacă a mai ținut legătura cu fostul lui coleg Dragoș Bucur, Andi Moisescu a răspuns sincer: „Dragoș e foarte bine. I-a născut purcelul de curând. E micuuuț, am văzut pe Instagram. E ceva simpatic foc. Deci, da, Dragoș e foarte bine!”, a declarat Andi.

Ce relație are Andi cu cei doi copii ai lui

Andi Moisescua vorbit recent și despre legătura specială pe care o are cu copiii săi. „Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei.

Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost «bombardați» de mine cu muzică.

Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să dau drumul la muzică, în mașină dau drumul la muzică, în vacanțe – muzică. Și atunci am reușit să-i «virusez» și cu muzica pe care o ascult eu în mod normal, că altfel am fi ascultat doar trap, ar fi fost Beach, please! în casa noastră. Cel mic al meu a fost la festivalul ăsta, cel mare a fost cu mine la Electric Castle. Am fost cu amândoi la Untold, ca să văd dacă le place ceea ce se întâmplă. Cel mare este foarte matur, am și lucrat împreună vara asta. Dar ziceam că a fost cu mine la Electric Castle și i-a plăcut mult. Și dacă poți să crezi, iată ce i s-a părut lui cel mai tare… networkingul. M-a omorât, aseară mi-a zis. Pe mine m-a «închis» cu asta, când am auzit”, a declarat Andi Moisescu pentru Viva.ro

