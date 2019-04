„M-am bâlbâit de câteva ori, deşi eu nu mă bâlbâi şi nu mă blochez niciodată, nici pe prompter, nici în discuţii. Dar iată că, la început, am avut foarte mari emoţii pentru că eram conştientă că era un moment extrem de important.

Am fost şocată pentru că a fost, efectiv, o nimereală totală. Aşa a fost să fie să ajung eu aici. În momentul în care m-a sunat şi am reuşit să vorbim, am simţit că eu voi fi aleasă. Am avut un sentiment foarte puternic că voi trece castingul şi am fost extrem de bucuroasă”, a mărturisit Cristina Cioran pentru revista Viva.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a anului 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a confirmat în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Simona Gherghe va aduce pe lume un băiețel. Vedeta a intrat în concediu prenatal, locul ei la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, fiind luat de Cristina Cioran.

