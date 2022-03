De când s-a despărțit de Liliana Ștefan, Dan Bittman a fost „cuplat” de presă cu diferitele domnișoare care apăreau în compania lui. Artistul nu a vorbit despre niciuna dintre ele, nu a confirmat nici nu a infirmat posibilele relații, a fost foarte discret în privința asta.

Acum, el recunoaște că nu mai are nevoie de o relație serioasă. „M-am îndrăgostit foarte ușor în viață, dar acum, la vârsta asta, mai că nu știu. După ce am trecut prin atâtea și atâtea nu știu dacă îmi mai vine. Spun lucrul ăsta, nu vreau să păcălesc pe nimeni. La ce să te aștepți acum? Să zicem că ar veni o domnișoară mai tânără….că acum mă văd în ziare, cu cine stau la masă e deja iubita mea, i-am dat inel, avem o relație amplă.

Ce să le ofer? Eu mi-am trăit viața. Nu pot să fiu egoist în continuare și să le-o opresc pe a lor. Ce ar putea să fie? Un an sau doi de fericire după aia încep să scârțâie oasele.

Ca idee, nu mai am nevoie de partea asta. A, da, de cucerit hai să râdem, dar e bine să și spui pe bune.”, a spus Dan Bittman pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebat de Mihai Morar dacă nu îi este frică de singurătate, Dan Bittman a explicat: „Ba da, dar am început să manageriez singurătatea și sunt momente în care chiar îmi pare bine că sunt singur. Am și momente în care e o furie în care văzând că sunt singur. Câteodată, în casă, singur, sau copiii nu vin, sau vine unul, nu vine altul, sau așa. Dar nu fac o tragedie din chestia asta. După o anumită vârstă câteodată îți place să ai timpul tău, nu depinzi de cineva”.

Recomandări REPORTAJ. Considerați ”hienele Europei” de presa rusă, care-i amenință, ca pe ucraineni, cu ”denazificarea”, polonezii strigă ”Ce-i cu cârpa din balcon?!” în fața steagului consulatului rus

În același podcast, artistul în vârstă de aproape 60 de ani a mărturisit că a suferit după plecarea de acasă, după despărțirea de familie. „Eu cred că am avut o relație bună cu Dumnezeu. M-a lăsat să fac toate tâmpeniile, mi-a și dat-o peste față, acum, mai nou, cu despărțitul de acasă și cu plecatul”, a spus Dan Bittman care a și lăudat-o pe Liliana Ștefan.

A declarat public că mama băieților lui a fost omul care mereu l-a sprijinit, care i-a oferit un echilibru în viață. „Da, Liliana, mama copiilor mei. Aici nu există echivoc. Ea a fost și femeia pentru care am și făcut copii. Noi n-am fost d-ăia: A, am rămas gravidă, ce mă fac?!. Am zis împreună să facem copil.”, a mai povestit pe Youtube cântărețul.

GSP.RO Gestul incredibil făcut de Moscova. Reacția lui Boris Johnson: "Nu-mi vine să cred"

Playtech.ro ȘOC! Cutremur în Uniunea Europeană! Este DEZASTRU pentru România, dar și pentru alte țări!

Observatornews.ro "Hai mă toţi pe el! Prinde-l, mă!". Un român beat a creat haos la bordul unui avion WizzAir. Bărbatul s-a dezlănţuit după ce a consumat o sticlă de tărie

HOROSCOP Horoscop 25 martie 2022. Scorpionii ar fi bine să accepte faptul că autoritatea nu se impune prin forță, ci prin respect

Știrileprotv.ro Zelenski a numit țările care stau în calea aderării Ucrainei la UE. Cele două state criticate dur. Ce a spus despre România. VIDEO

Telekomsport Iahtul unui oligarh rus, în "război" cu barca pe care se aflau ucraineni! Moment incredibil: ce li s-a întâmplat oamenilor aflaţi în faţa "bijuteriei" apropiatului lui Putin | VIDEO

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special