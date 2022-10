Ce spune Dan Negru după ce Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au rămas fără emisiuni la TV: „Am admirat mereu generozitatea și profesionalismul lor”

Întrebat cum explică dispariția de pe micul ecran a foștilor săi colegi, din Generația de Aur, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Raluca Moianu, Mircea Radu, Cosmin Cernat, Dan Negru a venit cu o mărturisire. „Televiziunea din România e singura din Europa care crede că apariția la TV se termină la 25 de ani. Domnișoarele angajate să prezinte știri sunt un efect al sărăciei”, a explicat el.

Și a continuat: „Un reporter TV de la noi câștigă ceva mai mult decât un casier la un hypermarket și astfel televiziunilor le convine să angajeze tineri fără pretenții materiale, dar care sunt fericiți că se văd la TV. Când tinerii înaintează în vârstă își dau seama că nu le ajung banii din TV, se reorientează, dar adeseori e târziu. Și vin alții în locul lor, angajați pe același salariu mic, dar bucuroși că apar la TV. E un cerc vicios care a șubrezit breasla”, a mai spus el pentru ego.ro.

În ceea ce le privește pe Andreea Marin și pe Mihaela Rădulescu, Dan Negru are o mare admirație pentru ele. „Cred că sunt singurul care a prezentat alături de ambele, și de Andreea, și de Mihaela, show-uri TV. Am admirat mereu generozitatea și profesionalismul lor. Cea mai de succes prezentatoare a momentului în America e Ellen DeGeneres. Are 64 de ani. La noi n-avea nicio șansă”, a mai explicat el.

În prezent, Dan Negru moderează două emisiuni de mare audiență la Kanal D, e vorba despre „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi”.

