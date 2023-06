Denisa a vorbit recent despre relația pe care o are cu fostul fotbalist, dar și ce crede despre actuala lui relație.

„Avem o relație foarte civilizată. Am avut-o dintotdeauna. Am avut noi disensiunile noastre, dar repet, nu neapărat datorită nouă, în mod direct, au mai fost niște bețe băgate așa. Avem o relație, vine o vede. Are liber, are deschis. El vine singur, dar eu îmi doresc, eu și Rania ca el să fie happy. Dacă el este happy, eu mi-aș dori ca toată lumea să fie happy.

Nu, eu întotdeauna am spus că tatăl fetei mele are dreptul să fie fericit, are dreptul la o viață și îi doresc să aibă viață de familie.

Atâta timp cât tatăl copilului tău este cu o femeie curată, integră, nu am niciun fel de problemă. Dacă nu, mai discutăm, dar nu am o problemă acum și cred că știe să aleagă femeile, iar fiică-mea are ea filtrul ei. Nu s-a pus niciodată problema. Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem foarte bine”, a spus Denisa Nechifor la Antena Stars, potrivit Spynews.

Denisa Nechifor este discretă cu viața personală, însă spune că a cunoscut pe cineva, care se află însă departe de România.

„Normal că am găsit și m-am bucurat foarte mult. Ne-am bucurat. Nu putem spune nimic (nr. că este într-o relație). Eu sunt sunt ok, sunt bine, dar când va fi ceva oficial oficial, eu am ales la un moment dat, ce am avut de ales, dar lucrurile sunt mai complicate decât așa. În primul rând e vorba de distanță, de timp, de complicat”, a mai adăugat aceasta.

Adi Cristea se iubește cu Andreea Roșca

Andreea Roșca, iubita lui Adi Cristea, a confirmat relația cu acesta, după ce o perioadă au fost discreți cu aparițiile în public împreună. Tânăra a făcut primele declarații despre povestea lor de dragoste și a recunoscut că amândoi vor o familie.

La finalul lunii aprilie, fostul fotbalist s-a afișat alături de Andreea Roșca, cei doi au confirmat că formează un cuplu. Tânăra a acordat și primele declarații la Antena Stars, despre povestea lor de dragoste. Mai mult, aceasta a recunoscut că amândoi își doresc o familie.

„Adrian este persoana lângă care m-am regăsit și omul care mă face fericită și mă înțelege. Pot spune că suntem două persoane diferite ca și caracter. El este mai introvertit, eu sunt mai vulcanică, dar cred că ne completăm foarte bine.

Faptul că avem foarte multe în comun ne ajută enorm. Suntem liniștiți la Cluj, ne iubim și punem bazele unui business împreună. Amândoi ne dorim o familie și copii și sperăm să fim sănătoși și fericiți și să realizăm tot ce ne dorim împreună”, a spus Andreea Roșca, în exclusivitate pentru Antena Stars, citat de Spynews.

